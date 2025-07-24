Вы больше не будете покупать конфеты: простой рецепт шоколадных шариков с сюрпризом
- Шоколадные шарики с орешками – замечательный десерт, который можно приготовить дома.
- Эти конфеты лучше магазинных сладостей.
Когда захотелось сладенького, не стоит сразу бежать в магазин. Вы можете сделать шедевр сами – и куда лучше, чем вам предложат производители сладостей!
Эти конфеты станут для вас открытием. Их вкус просто совершенный, поэтому и неудивительно, что оторваться от них не могут ни взрослые, ни дети. 24 Канал предлагает воссоздать оригинальный десерт дома по рецепту портала "На пенсии".
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Как приготовить шоколадные конфеты с сюрпризом?
- Время: 30 минут
- Порций: 12 конфет
Ингредиенты:
– 70 граммов крем-сыра;
– 12 орехов фундука;
– 1 плитка черного шоколада;
– 170 граммов вафель;
– 4 столовые ложки масла;
– 2 плитки белого шоколада.
Приготовление:
Измельчите вафли в блендере до состояния крошки. Добавьте крем-сыр и растопленный белый шоколад. Хорошо вымешайте массу до однородности.
Отделяйте немного смеси, формируйте из нее шарик, сделайте углубление, положите внутрь орех. Залепите и снова сформируйте ровный шарик.
Сложите сформированные шарики на тарелку и поместите в морозильную камеру примерно на час.
Растопите белый шоколад и добавьте к нему две столовые ложки масла. Перемешайте до гладкой текстуры.
Окунайте каждый шарик на зубочистке в белый шоколад (половину), держите над миской, чтобы лишнее стекло, и выкладывайте на пергамент.
Так же подготовьте черный шоколад: растопите, добавьте масло, перемешайте. Покройте остальные 6 шариков темным шоколадом.
Для декора используйте остатки шоколада: полейте белые конфеты черным шоколадом, а темные – белым. Сверху посыпьте все измельченной вафельной крошкой.
Приятного аппетита!
Нужно всего 4 ингредиента: готовим торт без грамма муки.