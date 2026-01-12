Классический брауни из темного шоколада: получается нежным и влажным внутри

Брауни – десерт без сложных приемов и лишних украшений. Его легко готовить, а наслаждение всегда на самом высоком уровне.

Здесь важны пропорции, качественный шоколад и правильная температура духовки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. В результате получается влажный, насыщенный торт с плотной серединкой и тонкой корочкой сверху.

Как приготовить брауни?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 200 граммов темного шоколада;

– 3 яйца комнатной температуры;

– 250 граммов сахара;

– 135 граммов муки;

– щепотка соли;

– 50–100 граммов темного шоколада для верха.

Его так просто готовить / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Подготовьте небольшую прямоугольную форму примерно 21 × 28 сантиметров. Смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом. Нарежьте масло кубиками, выложите в кастрюлю, добавьте поломанный темный шоколад и, постоянно помешивая, растопите все на слабом огне до однородности, после чего снимите с плиты и дайте массе немного остыть. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром до ровной светлой массы, влейте растопленный шоколад с маслом и хорошо перемешайте венчиком до гладкой консистенции. Добавьте муку и щепотку соли, аккуратно вымешайте тесто без комочков и перелейте его в подготовленную форму, разравнивая поверхность. Дополнительный шоколад нарежьте небольшими кусочками и равномерно посыпьте им верх. Поставьте форму в духовку и выпекайте примерно 35 минут, пока тесто слегка поднимется, а сверху не появится тонкая корочка – время выпекания зависит от размера формы. Готовый брауни полностью охладите, нарежьте на небольшие порционные кусочки и по желанию подавайте с шариком мороженого.

Как выбрать шоколад?

Для начала следует осмотреть текстуру и поверхность, пишет Shuba. Поверхность должна быть ровной и глянцевой, без белого налета или тусклых пятен. Когда плитку ломают, слышен четкий, звонкий хруст – мягкий треск обычно сигнализирует о некачественном составе.

Также стоит изучить этикетку. В идеале там только несколько ингредиентов – какао, какао-масло и сахар, без посторонних растительных жиров и искусственных примесей.

