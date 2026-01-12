Укр Рус
12 января, 23:45
Классический брауни из темного шоколада: получается нежным и влажным внутри

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Классический брауни готовится из темного шоколада, сливочного масла, яиц, сахара, муки и щепотки соли.
  • Важно выбирать шоколад с ровной, глянцевой поверхностью без белого налета, который содержит только натуральные ингредиенты как какао тертое, какао-масло и сахар.

Брауни – десерт без сложных приемов и лишних украшений. Его легко готовить, а наслаждение всегда на самом высоком уровне.

Здесь важны пропорции, качественный шоколад и правильная температура духовки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. В результате получается влажный, насыщенный торт с плотной серединкой и тонкой корочкой сверху.

Как приготовить брауни?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 200 граммов сливочного масла; 
– 200 граммов темного шоколада; 
– 3 яйца комнатной температуры; 
– 250 граммов сахара; 
– 135 граммов муки; 
– щепотка соли; 
– 50–100 граммов темного шоколада для верха.

Его так просто готовить / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Подготовьте небольшую прямоугольную форму примерно 21 × 28 сантиметров. Смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом.
  3. Нарежьте масло кубиками, выложите в кастрюлю, добавьте поломанный темный шоколад и, постоянно помешивая, растопите все на слабом огне до однородности, после чего снимите с плиты и дайте массе немного остыть.
  4. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром до ровной светлой массы, влейте растопленный шоколад с маслом и хорошо перемешайте венчиком до гладкой консистенции.
  5. Добавьте муку и щепотку соли, аккуратно вымешайте тесто без комочков и перелейте его в подготовленную форму, разравнивая поверхность.
  6. Дополнительный шоколад нарежьте небольшими кусочками и равномерно посыпьте им верх.
  7. Поставьте форму в духовку и выпекайте примерно 35 минут, пока тесто слегка поднимется, а сверху не появится тонкая корочка – время выпекания зависит от размера формы.
  8. Готовый брауни полностью охладите, нарежьте на небольшие порционные кусочки и по желанию подавайте с шариком мороженого.

Как выбрать шоколад?

Для начала следует осмотреть текстуру и поверхность, пишет Shuba. Поверхность должна быть ровной и глянцевой, без белого налета или тусклых пятен. Когда плитку ломают, слышен четкий, звонкий хруст – мягкий треск обычно сигнализирует о некачественном составе.

Также стоит изучить этикетку. В идеале там только несколько ингредиентов – какао, какао-масло и сахар, без посторонних растительных жиров и искусственных примесей.

