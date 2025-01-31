УКР РУС
31 января 2025, 17:30
2

Гости будут умолять рецепт: невероятно нежный шоколадный чизкейк от победительницы "МастерШеф"

Марта Касиянчук

Чизкейк – десерт, которым наслаждаются во всем мире, продолжает покорять сладкоежек своей нежной текстурой. Его приготовление достаточно простое, а результат каждый раз удивляет вкусовые рецепторы.

Традиционно, этот десерт готовится из песочной основы и начинки, в состав которой обязательно входит творог. 24 Канал со ссылкой на победительницу 14-го сезона "МастерШеф" Наталью Никишину делится рецептом шоколадного чизкейка.

Читайте также Невероятная вкуснятина: эти ленивые синабоны станут любимым лакомством к чаю

Шоколадный чизкейк – рецепт

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты для начинки:
– 350 граммов шоколадного крем-чиза;
– 2 чайные ложки сахарной пудры;
– 40 миллилитров сливок 33%;
– 1 яйцо и 1 желток.

Для теста: 
– 300 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры.

Как приготовить шоколадный чизкейк: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для теста в муку добавьте сахарную пудру и куски холодного сливочного масла. Начните перетирать вместе – замес теста займет примерно 10 минут.
  2. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник.
     
  3. К шоколадному крем-чизу добавьте сахарную пудру и яйцо. Тщательно перемешайте и в конце введите сливки. Доведите до однородности.
     
  4. Тесто раскатайте между двумя листами пергамента. На дно формы положите пергамент. Раскатанное тесто выложите в форму и сформируйте дно и боковые стороны. Вилкой сделайте отверстия.
     
  5. Вылейте шоколадную массу в форму и поставьте выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 50 минут.
     
  6. Готовый шоколадный чизкейк поставьте на стабилизацию в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Понравился десерт? Тогда узнайте, как быстро приготовить конфеты "Птичье молоко".