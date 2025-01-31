Гости будут умолять рецепт: невероятно нежный шоколадный чизкейк от победительницы "МастерШеф"
Чизкейк – десерт, которым наслаждаются во всем мире, продолжает покорять сладкоежек своей нежной текстурой. Его приготовление достаточно простое, а результат каждый раз удивляет вкусовые рецепторы.
Традиционно, этот десерт готовится из песочной основы и начинки, в состав которой обязательно входит творог. 24 Канал со ссылкой на победительницу 14-го сезона "МастерШеф" Наталью Никишину делится рецептом шоколадного чизкейка.
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Шоколадный чизкейк – рецепт
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты для начинки:
– 350 граммов шоколадного крем-чиза;
– 2 чайные ложки сахарной пудры;
– 40 миллилитров сливок 33%;
– 1 яйцо и 1 желток.
Для теста:
– 300 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры.
Как приготовить шоколадный чизкейк: смотрите видео
Приготовление:
- Для теста в муку добавьте сахарную пудру и куски холодного сливочного масла. Начните перетирать вместе – замес теста займет примерно 10 минут.
- Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник.
- К шоколадному крем-чизу добавьте сахарную пудру и яйцо. Тщательно перемешайте и в конце введите сливки. Доведите до однородности.
- Тесто раскатайте между двумя листами пергамента. На дно формы положите пергамент. Раскатанное тесто выложите в форму и сформируйте дно и боковые стороны. Вилкой сделайте отверстия.
- Вылейте шоколадную массу в форму и поставьте выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 50 минут.
- Готовый шоколадный чизкейк поставьте на стабилизацию в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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