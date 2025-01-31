Гости будут умолять рецепт: невероятно нежный шоколадный чизкейк от победительницы "МастерШеф"

Чизкейк – десерт, которым наслаждаются во всем мире, продолжает покорять сладкоежек своей нежной текстурой. Его приготовление достаточно простое, а результат каждый раз удивляет вкусовые рецепторы.

Традиционно, этот десерт готовится из песочной основы и начинки, в состав которой обязательно входит творог. 24 Канал со ссылкой на победительницу 14-го сезона "МастерШеф" Наталью Никишину делится рецептом шоколадного чизкейка.

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Шоколадный чизкейк – рецепт

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты для начинки:

– 350 граммов шоколадного крем-чиза;

– 2 чайные ложки сахарной пудры;

– 40 миллилитров сливок 33%;

– 1 яйцо и 1 желток.



Для теста:

– 300 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры.

Как приготовить шоколадный чизкейк: смотрите видео

Приготовление:

Для теста в муку добавьте сахарную пудру и куски холодного сливочного масла. Начните перетирать вместе – замес теста займет примерно 10 минут. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник.

К шоколадному крем-чизу добавьте сахарную пудру и яйцо. Тщательно перемешайте и в конце введите сливки. Доведите до однородности.

Тесто раскатайте между двумя листами пергамента. На дно формы положите пергамент. Раскатанное тесто выложите в форму и сформируйте дно и боковые стороны. Вилкой сделайте отверстия.

Вылейте шоколадную массу в форму и поставьте выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 50 минут.

Готовый шоколадный чизкейк поставьте на стабилизацию в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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