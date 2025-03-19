Минимум ингредиентов и времени: готовим шоколадный фондан, который получится у каждого всего за 10 минут
Шоколадный фондан, изысканный десерт родом из Франции, привлекает внимание своим насыщенным вкусом и простотой приготовления. Это лакомство отличается от других кондитерских изделий тем, что требует минимум ингредиентов и времени.
Приложив немного усилий и практики, а также зная важные нюансы, можно приготовить замечательный десерт, который непременно станет любимым. Рецептом шоколадного фондана делится 24 Канал со ссылкой на победителя шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Паву).
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Шоколадный фондан
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 50 граммов черного шоколада 70%;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо + 1 желток;
– 40 граммов сахара;
– 30 граммов муки;
– щепотка соли.
Как испечь шоколадный фондан: смотрите видео
Приготовление:
- Растопите шоколад с маслом.
- Взбейте яйцо, желток и сахар.
- Добавьте шоколад, затем муку и соль.
- Выпекайте в смазанных формах 7 – 9 минут при температуре 200 градусов.
- Переверните на тарелку, добавьте сбоку шарик пломбира и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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