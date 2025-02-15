Справится даже ребенок: шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Этот рецепт кекса – отличная идея для любителей шоколада, который обещает утолить страсть к лакомству за считанные минуты. Этот быстрый и легкий десерт не требует духовки или сложных процедур, его можно приготовить, просто смешав ингредиенты и разогрев в микроволновой печи.

Поэтому он идеален для тех, кто ищет мгновенного удовольствия. Как приготовить шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут рассказывает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay. Читайте также Проще и не придумаешь: нежное печенье с кремом, которое идеально дополнит чаепитие Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 4 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки молока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Приготовление: Смешайте все ингредиенты в чашке или небольшой стеклянной миске. Тесто должно получиться однородным, гладким и без комочков.

Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 2 минуты. Если хотите, чтобы кекс был более влажным, можно добавить кусочек шоколада в середину перед выпеканием.

Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой или полейте сгущенным молоком или растопленным шоколадом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пышную творожную запеканку.