Справится даже ребенок: шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут
Этот рецепт кекса – отличная идея для любителей шоколада, который обещает утолить страсть к лакомству за считанные минуты. Этот быстрый и легкий десерт не требует духовки или сложных процедур, его можно приготовить, просто смешав ингредиенты и разогрев в микроволновой печи.
Поэтому он идеален для тех, кто ищет мгновенного удовольствия. Как приготовить шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут рассказывает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.
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Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки молока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в чашке или небольшой стеклянной миске. Тесто должно получиться однородным, гладким и без комочков.
- Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 2 минуты. Если хотите, чтобы кекс был более влажным, можно добавить кусочек шоколада в середину перед выпеканием.
- Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой или полейте сгущенным молоком или растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!
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