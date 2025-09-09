Стручковая фасоль может не только дополнить салат, но и стать самостоятельным гарниром. И главное – даже не надо отдельных ингредиентов.

Почему хозяйки так любят хранить стручковую фасоль? Здесь нет никакого секрета: она вкусная, универсальная и всегда элементарная в приготовлении. 24 Канал советует сохранить ее на зиму по простому рецепту портала Shuba. Интересно И ни грамма консервантов: готовим сливовый соус, с которым мясо будет просто божественным Как заготовить стручковую фасоль на зиму? Время: 30 минут

30 минут Порций: 1-литровая банка Ингредиенты:

– 1 килограмм стручковой фасоли;

– 2 чайные ложки соли;

– вода по вкусу;

маринада:

– 750 миллилитров воды;

– 130 миллилитров уксуса;

– 100 граммов сахара;

– 35 граммов соли. Приготовление: Стручки фасоли перебираем, тщательно моем и срезаем кончики. Если попадаются слишком большие – разрезаем их на части. Опускаем стручки в кастрюлю, заливаем водой так, чтобы жидкость покрывала их на несколько сантиметров. Солим и отвариваем около 10 минут. Фасоль должна остаться немного твердой, не варите ее до готовности. Для маринада в отдельной кастрюле смешиваем воду, соль, сахар и уксус. Доводим смесь до кипения. Выкладываем фасоль в подготовленные банки, заливаем горячим маринадом и прикрываем крышками (не закручивая). На дно большой кастрюли стелим полотенце, ставим банки, заливаем их горячей водой примерно на три четверти высоты и стерилизуем 15 – 20 минут. После этого плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном и оставляем на ровной поверхности до полного остывания. Что заготовить вместе со шпарагивкой? Вы легко можете замариновать вкусный перец.

