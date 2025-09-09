Чому господині так люблять зберігати стручкову квасолю? Тут немає жодного секрету: вона смачна, універсальна та завжди елементарна у приготуванні. 24 Канал радить зберегти її на зиму за простим рецептом порталу Shuba.

Цікаво І ні грама консервантів: готуємо сливовий соус, з яким м'ясо буде просто божественним

Як заготувати стручкову квасолю на зиму?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– 1 кілограм стручкової квасолі;

– 2 чайні ложки солі;

– вода до смаку;

маринаду:

– 750 мілілітрів води;

– 130 мілілітрів оцту;

– 100 грамів цукру;

– 35 грамів солі.

Приготування:

Стручки квасолі перебираємо, ретельно миємо та зрізаємо кінчики. Якщо трапляються надто великі – розрізаємо їх на частини. Опускаємо стручки в каструлю, заливаємо водою так, щоб рідина покривала їх на кілька сантиметрів. Солимо та відварюємо близько 10 хвилин. Квасоля має залишитися трохи твердою, не варіть її до готовності. Для маринаду в окремій каструлі змішуємо воду, сіль, цукор і оцет. Доводимо суміш до кипіння. Викладаємо квасолю в підготовлені банки, заливаємо гарячим маринадом і прикриваємо кришками (не закручуючи). На дно великої каструлі стелимо рушник, ставимо банки, заливаємо їх гарячою водою приблизно на три чверті висоти та стерилізуємо 15 – 20 хвилин. Після цього щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном і залишаємо на рівній поверхні до повного охолодження.

Що заготувати разом зі шпарагівкою?