Не сладкими едиными: готовим галицкий штрудель с картофелем и грибами

Галичина – регион, известный своими кулинарными шедеврами, имеет особую приверженность к свежеиспеченным штруделям и подобной выпечке. Их можно попробовать в местных кафе, в частных домах по всему Львову или даже найти просто на улицах, а можно приготовить и дома.

Этот штрудель имеет начинку, как в любимых пирожках, только готовится вдвое быстрее. Рецепт штрудля с картофелем и грибами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня Штрудель с картофелем и грибами Время: 50 минут

50 минут Порции: 6 Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 100 миллилитров теплой воды;

– 6 столовых ложек растительного масла;

– 1/4 чайной ложки соли.



Для начинки:

– 6 картофелин;

– 500 граммов шампиньонов;

– 1 лук желтый репчатый;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки перца черного;

– 20 граммов укропа;

– 200 миллилитров молока;

– 1 яйцо. Приготовление: Воду, муку, соль смешайте. Отбейте тесто руками, чтобы было мягкое. Заверните его в пищевую пленку или в пакет, положите в теплую воду.

Очистите и помойте картофель. Нарежьте его кубиками, залейте водой в кастрюле и варите до мягкости в подсоленной воде.

Очистите грибы, нарежьте мелкими кусочками. Очистите лук, порежьте кубиками. На растительном или масле обжарьте грибы до золотистой корочки, добавьте лук, также его обжарьте до золотистости. Добавьте перец и другие специи по вкусу.

С картофеля слейте воду, измельчите его толкушкой или блендером. Влейте молоко и перемешайте. При необходимости досолите. Добавьте зажарку из грибов и перемешайте все вместе.

Тесто распакуйте, обваляйте в муке и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 1,5 сантиметра. Смажьте тесто маслом и выложите на него начинку.

Закрутите тесто в рулет, хорошо защипните края и выложите на смазанный жиром пергамент швом вниз. Обмажьте сверху яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

Подавайте штрудель теплым. Можете полить его сметаной или грибной подливкой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эти сочные фаршированные грибы.