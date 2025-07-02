Не сладкими едиными: готовим галицкий штрудель с картофелем и грибами
- Галицкий штрудель с картофелем и грибами – это вкусная выпечка из тонкого теста, наполненная сытной начинкой.
- Тесто раскатывается тонко, начинка выкладывается равномерно, а потом штрудель запекается до золотистой корочки.
Галичина – регион, известный своими кулинарными шедеврами, имеет особую приверженность к свежеиспеченным штруделям и подобной выпечке. Их можно попробовать в местных кафе, в частных домах по всему Львову или даже найти просто на улицах, а можно приготовить и дома.
Этот штрудель имеет начинку, как в любимых пирожках, только готовится вдвое быстрее. Рецепт штрудля с картофелем и грибами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Штрудель с картофелем и грибами
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Ингредиенты для теста:
– 250 граммов муки;
– 100 миллилитров теплой воды;
– 6 столовых ложек растительного масла;
– 1/4 чайной ложки соли.
Для начинки:
– 6 картофелин;
– 500 граммов шампиньонов;
– 1 лук желтый репчатый;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки перца черного;
– 20 граммов укропа;
– 200 миллилитров молока;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Воду, муку, соль смешайте. Отбейте тесто руками, чтобы было мягкое. Заверните его в пищевую пленку или в пакет, положите в теплую воду.
- Очистите и помойте картофель. Нарежьте его кубиками, залейте водой в кастрюле и варите до мягкости в подсоленной воде.
- Очистите грибы, нарежьте мелкими кусочками. Очистите лук, порежьте кубиками. На растительном или масле обжарьте грибы до золотистой корочки, добавьте лук, также его обжарьте до золотистости. Добавьте перец и другие специи по вкусу.
- С картофеля слейте воду, измельчите его толкушкой или блендером. Влейте молоко и перемешайте. При необходимости досолите. Добавьте зажарку из грибов и перемешайте все вместе.
- Тесто распакуйте, обваляйте в муке и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 1,5 сантиметра. Смажьте тесто маслом и выложите на него начинку.
- Закрутите тесто в рулет, хорошо защипните края и выложите на смазанный жиром пергамент швом вниз. Обмажьте сверху яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
- Подавайте штрудель теплым. Можете полить его сметаной или грибной подливкой.
Приятного аппетита!
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