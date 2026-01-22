Синабон за 5 минут в микроволновке: рецепт, которым вы точно поделитесь
- Синабоны можно приготовить за 5 минут в микроволновке.
- Рецепт позволяет избежать долгого выпекания и получить любимый десерт очень быстро.
Синабоны – это зимнее наслаждение, которое обожают абсолютно все. Теперь не надо долгого выпекания –вы справитесь за считанные минуты.
Синабон в чашке – это вкусняшка, которую легко можно приготовить параллельно с кофе. Это просто, вкусно и не требует долгого времени ожидания, рассказывает TikTok afinka.official.
Читайте также То самое трескающееся печенье на миллионы просмотров: рецепт поколения
Как приготовить синабон в чашке?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
– 40 миллилитров молока;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка топленого масла;
– 1 столовая коричневого сахара шоколада;
– 1 чайная ложка корицы.
Делаем вкусный десерт в микроволновке: видео
Приготовление:
- Смешиваем коричневый сахар, корицу и топленое масло.
- Отдельно хорошо смешиваем остальные ингредиенты
- В чашку выкладываем две смеси слоями.
- Ставим на максимальную мощность в микроволновку на 3 – 5 минут.
Какую муку выбирать для выпечки?
Сорта муки – это не так о качестве, как о способах применения. Об этом мало кто знает, поэтому не получает идеальный результат, рассказывает Beszamel.
Для выпечки лучше всего подходит мука первого сорта. В ней много клейковины, поэтому она идеально дополнит любимую сдобу.
Что еще вкусного сделать?
Пирожки "смешай и пожари" точно должны быть в вашем кулинарном арсенале.
А ленивые чебуреки подарят невероятную порцию наслаждения.