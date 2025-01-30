Для вкусного завтрака или перекуса на работе: любимый бургер с яйцом, беконом и сыром

Этот бургер – идеальное сочетание легкости приготовления и любимого вкуса. Лучшего сочетания ингредиентов для быстрого перекуса просто не найти!

Этот сэндвич – оригинальная интерпретация блюда из любимого McDonald's. Если вы хотите вкусно позавтракать или взять перекус на работу, лучшего варианта просто не найти. 24 Канал советует обязательно сохранить рецепт от Delish. Читайте также Подруги лопнут от зависти, когда вы сбросите им фото: пицца-"бомбочки", которые признали шедевром Рецепт бургера с беконом и яйцом Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 столовая ложка масла;

– 1 ст.л. нейтральное масло

– 6 ломтиков бекона;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 6 булочек;

– 6 ломтиков сыра;

– 6 яиц. Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Разогрейте масло на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Обжаривайте бекон с обеих сторон, переворачивая его наполовину, примерно по 2 минуты на каждую сторону. Выложите бекон на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишнего жира. В той же сковороде на среднем огне растопите 1 столовую ложку сливочного масла. Поджарьте булочки с обеих сторон. На одну часть булочек выкладываем сыр, на другую – бекон. Ставим на несколько минут в духовку. На той же сковородке жарим яйца. Собираем бургеры и подаем теплыми. Приятного аппетита! Блюдо с историей: как приготовить лемишку.