Цей сендвіч – оригінальна інтерпретація страви з улюбленого McDonald's. Якщо ви хочете смачно поснідати або взяти перекус на роботу, кращого варіанту просто не знайти. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт від Delish.

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Рецепт бургера з беконом та яйцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 столова ложка олії;

– 1 ст.л. нейтральне масло

– 6 скибочок бекону;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 6 булочок;

– 6 скибочок сиру;

– 6 яєць.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розігрійте олію на великій антипригарній сковороді на середньому вогні. Обсмажуйте бекон з обох сторін, перевертаючи його наполовину, приблизно по 2 хвилини на кожну сторону. Викладіть бекон на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвого жиру. У тій самій сковороді на середньому вогні розтопіть 1 столову ложку вершкового масла. Підсмажте булочки з обох сторін. На одну частину булочок викладаємо сир, на іншу – бекон. Ставимо на кілька хвилин у духовку. На тій самій сковорідці смажимо яйця. Збираємо бургери та подаємо теплими.

Смачного!

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