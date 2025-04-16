Чтобы не "прогореть" на последнем этапе: при какой температуре нужно выпекать кулич
- Температура выпекания кулича зависит от того, хорошо ли поднялось тесто.
- В электрической духовке оптимальная температура 180 градусов, в газовой – 200 – 220 градусов; кулич весом более 500 граммов выпекать минимум 1 час, меньшие – 30 – 40 минут.
Правильно замесить тесто и дать ему подойти - это еще далеко не все, что нужно для идеальной пасхи. Важно правильно финишировать и хорошо ее испечь.
Опытные кулинары отмечают: во время выпекания кулича важно выбрать правильную температуру. Какие именно показатели они рекомендуют – расскажет 24 Канал.
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При какой температуре выпекать кулич
Здесь главное правило звучит так: температуру выпекания кулича нужно регулировать по тому, насколько он подрос. Если тесто хорошо увеличилось в объеме, то выпекать кулич можно при 200 градусах.
Если же тесто хорошо не поднялось, то уменьшаем температуру и выпекаем немного дольше.
Если у вас электрическая духовка, то обычно лучше всего для подстраховки выставлять 180 градусов, а на газовой печи – 200 – 220 градусов.
Пасху весом более 500 граммов нужно выпекать как минимум 1 час, а меньшим пасочкам будет достаточно 30 – 40 минут.
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