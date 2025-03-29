Чтобы не "отравиться": можно ли хранить суши в холодильнике
- Суши из сырой рыбы можно хранить до 3 часов, а в герметичной упаковке – до 12 часов, из копченой рыбы – до 18 часов.
- Вегетарианские роллы без сыра или рыбы могут храниться до 30 часов.
В Украине японская кухня, в частности суши и роллы, приобрела значительную популярность. Эти блюда не только смакуют в ресторанах, но и часто заказывают на дом. И часто съесть все за один присест – трудно.
Но хранить суши в течение длительного времени не рекомендуют. Сколько можно держать суши в холодильнике рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA Press.
Читайте также Почему при жарке котлет выделяется пена: что не так делает хозяйка
Сколько можно хранить суши в холодильнике
Потребителям не рекомендуется заказывать роллы заранее, поскольку их нельзя хранить в морозильной камере. Замораживание роллов может сделать их совершенно несъедобными и невкусными.
Роллы готовят или из сырой рыбы, или из копченой. Именно это и влияет на срок хранения блюда:
- Если роллы приготовлены из сырой рыбы, срок их потребления – не более 3 часов.
- Если их запаковали в герметичную коробку – срок годности увеличивается до 12 часов.
- Срок годности ролла с копченой рыбой – до 18 часов.
Сколько можно хранить суши / Фото Unsplash
Для предварительного заказа могут быть доступны только вегетарианские роллы. Они не содержат сыра или рыбы, имеют уникальное свойство оставаться безопасными для потребления даже после 30 часов приготовления.
А вы знаете: почему гречка получается невкусной.