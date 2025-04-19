Чтобы не испортилось сразу после праздников: как и сколько можно хранить свинину в холодильнике

Мясные вкусности на Пасху радуют родных и гостей, добавляя празднику неповторимого настроения. Но важно знать, как максимально продлить срок хранения вкусного мяса.

После праздника всегда остается немало еды. И важно успеть ее употребить, чтобы потом не выбрасывать испорченные продукты. 24 Канал рассказывает, сколько можно хранить мясные блюда из свинины и как лучше всего это делать.

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Как долго можно хранить блюда из свинины

Важно понимать два момента: способ приготовления и материал, в котором хранится продукт. Запеченная свинина может стоять в холодильнике до 3 дней, а блюда домашнего копчения – от 5 до 7 дней.

Настоящее наслаждение / Фото Freepik

Что касается емкостей, то лучше всего рассматривать такие варианты:

Пластиковые контейнеры: препятствуют вытеканию соков, изолируют от доступа воздуха и не дают посторонним запахам проникать в продукты в холодильнике.

Стеклянные емкости: так же эффективны, если использовать крышку.

Вакуумные пакеты: их считают лучшим вариантом для длительного хранения, ведь они минимизируют контакт с воздухом.

Простой, как и все гениальное: салат на Пасху из любимых ингредиентов.