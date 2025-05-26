Это просто безумие: какой самый дорогой десерт в мире – его цена поражает

Изысканные десерты – это всегда об особой магии кулинарного мира. Однако некоторые из них заставляют воображение просто безумствовать, ведь их цена превышает все самые смелые предсказания.

Десерты иногда бывают такими экстравагантными, что их цена достигает миллионов долларов. Сколько стоит самый дорогой десерт в мире и из чего его приготовили – рассказывает 24 Канал.

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Самые дорогие десерты в мире

Пальму первенства среди самых дорогих десертов планеты держит "Клубника Арно". Это невероятно роскошное блюдо создали специально ко Дню Валентина в ресторане Arnaud's в Новом Орлеане в 2016 году.

Его стоимость оценивается аж в 10 миллионов долларов. В его состав входят не только 24-каратные золотые хлопья и отборные алкогольные напитки, но и самый дорогой компонент – футляр с кольцом с синим бриллиантом весом 10,06 карата.

На втором месте сейчас находится Бриллиантовый фруктовый торт стоимостью 1,72 миллиона долларов. Его создали в Токио как привлекательную витрину, а причина заоблачной цены – 223 настоящих бриллианта общей массой 170 карат, которые украшают десерт.

Богачи также имеют возможность попробовать мороженое The Absurdity Sundae за 60 000 тысяч долларов. Его уникальность заключается в процессе: гостя доставляют на гору Килиманджаро, обеспечивают роскошный полет и отель, а шеф готовит десерт на льду с самой вершины горы.

Он очень вкусный: готовим невероятно нежный клубничный чизкейк.