Чтобы получился наваристый и прозрачный: сколько нужно варить бульон из курицы

Куриный бульон – это то блюдо, которое всегда рады видеть на столе. И один из главных секретов идеального результата заключается в том, сколько времени нужно варить блюдо.

Ароматный и наваристый куриный бульон – идеальная опция для вкусного и уютного семейного обеда. И для получения идеального результата стоит обратить внимание на то, сколько времени готовится блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".

Интересно Просто, быстро и вкусно: рецепт колбасы на Пасху, который не требует много хлопот

Сколько времени нужно варить бульон

Для того чтобы бульон получился наваристым, нужно залить курицу холодной водой и готовить на медленном огне. Но считать время готовки нужно от момента, когда воды закипела.

Любимое горячее блюдо / Фото Freepik

В зависимости от того, какую часть курицы вы используете, время приготовления блюда нужно рассчитать следующим образом:

окорочка и ножки – от 50 минут до 1 часа;

грудинка на кости – 40 минут;

филе – 25 – 30 минут;

крылышки – 40 – 50 минут;

суповой набор – 1 час;

курица-бройлер – от 1 до 2 часов.

Стоит также учесть, что в случае использования домашней птицы время приготовления бульона возрастает почти в 2 раза, ведь эти породы разводят для яиц, а не для мяса.

Он размягчит даже прожилки: какой ингредиент надо добавить к тушеному мясу.