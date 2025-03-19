Обычный гарнир превратится в идеальный: как приготовить невероятную сливочную гречку

Приготовить вкусную рассыпчатую гречку со сливочным маслом очень легко. И, если вы подумали, что понадобится много времени и действий – ошибаетесь.

Как ни странно, даже те, кто обычно избегает гречки, будут наслаждаться этим гарниром. Рецептом сливочной гречки делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также 15 минут и уже на столе: картофель в мундире с хрустящей корочкой, но без духовки Сливочная гречка на гарнир Время: 25 минут

25 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов гречки;

– 150 граммов сливочного сыра;

– 30 граммов сливочного масла;

– 2 лука;

– соль, перец – по вкусу;

– масло для жарки. Приготовление: Промойте и отварите гречку. После того как она сварится, добавьте сливочное масло.

Пока она будет вариться измельчите лук и обжарьте его до золотистости на растительном масле. Переложите в готовую гречку.

Теперь в крупу положите сливочный сыр, соль и перец. Перемешайте все и гарнир готов. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: нежное ризотто с грибами от Павы.