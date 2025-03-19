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19 марта, 17:30
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Обычный гарнир превратится в идеальный: как приготовить невероятную сливочную гречку

Марта Касиянчук

Приготовить вкусную рассыпчатую гречку со сливочным маслом очень легко. И, если вы подумали, что понадобится много времени и действий – ошибаетесь.

Как ни странно, даже те, кто обычно избегает гречки, будут наслаждаться этим гарниром. Рецептом сливочной гречки делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Сливочная гречка на гарнир

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов гречки;
– 150 граммов сливочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла;
– 2 лука;
– соль, перец – по вкусу;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Промойте и отварите гречку. После того как она сварится, добавьте сливочное масло.
     
  2. Пока она будет вариться измельчите лук и обжарьте его до золотистости на растительном масле. Переложите в готовую гречку.
     
  3. Теперь в крупу положите сливочный сыр, соль и перец. Перемешайте все и гарнир готов.

Приятного аппетита!

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