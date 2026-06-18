Гениальное сочетание слоеного теста и клубники: это станет для вас рецептом №1

Десерты из клубники поднимут настроение даже в самый тяжелый день. 5 минут, немного терпения – и перед вами огромная порция удовольствия.

Отличным выбором для сегодняшнего чаепития станут хрустящие слоеные пирожные со свежей клубникой. На приготовление уйдет буквально несколько минут вашего времени, после чего духовка сделает всё сама, рассказывает Alinka1206.

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Как приготовить слойки с клубникой?

Ингредиенты:

– слоеное тесто;

– спелая клубника;

– сахар или сахарная пудра по вкусу;

– яйцо для смазывания;

– крахмал или ягодный джем для загущения (при необходимости).

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Приготовление: