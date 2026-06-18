18 июня, 16:10
Гениальное сочетание слоеного теста и клубники: это станет для вас рецептом №1
Десерты из клубники поднимут настроение даже в самый тяжелый день. 5 минут, немного терпения – и перед вами огромная порция удовольствия.
Отличным выбором для сегодняшнего чаепития станут хрустящие слоеные пирожные со свежей клубникой. На приготовление уйдет буквально несколько минут вашего времени, после чего духовка сделает всё сама, рассказывает Alinka1206.
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Как приготовить слойки с клубникой?
Ингредиенты:
– слоеное тесто;
– спелая клубника;
– сахар или сахарная пудра по вкусу;
– яйцо для смазывания;
– крахмал или ягодный джем для загущения (при необходимости).
Простые слойки на каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- Сначала клубнику помойте, обсушите и, при необходимости, разрежьте.
- Если ягоды слишком сочные, смешайте их с сахаром и щепоткой крахмала, чтобы тесто осталось сухим.
- Готовое слоеное тесто разверните и нарежьте квадратами, работая с ним, пока оно ещё прохладное.
- На середину каждого кусочка выложите клубнику, добавив по желанию немного джема.
- Накройте начинку свободным краем теста, плотно защелкните края, сделайте сверху несколько проколов для выхода пара и смажьте поверхность взбитым яйцом.
- Выпекайте слойки в разогретой до 180 – 200 градусов духовке в течение 15 – 25 минут до золотистого цвета.
- Перед подачей дайте выпечке немного остыть, посыпьте сахарной пудрой или полейте ягодным соусом и угостите близких.