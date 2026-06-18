Отличным выбором для сегодняшнего чаепития станут хрустящие слоеные пирожные со свежей клубникой. На приготовление уйдет буквально несколько минут вашего времени, после чего духовка сделает всё сама, рассказывает Alinka1206.
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Как приготовить слойки с клубникой?
Ингредиенты:
– слоеное тесто;
– спелая клубника;
– сахар или сахарная пудра по вкусу;
– яйцо для смазывания;
– крахмал или ягодный джем для загущения (при необходимости).
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Приготовление:
- Сначала клубнику помойте, обсушите и, при необходимости, разрежьте.
- Если ягоды слишком сочные, смешайте их с сахаром и щепоткой крахмала, чтобы тесто осталось сухим.
- Готовое слоеное тесто разверните и нарежьте квадратами, работая с ним, пока оно ещё прохладное.
- На середину каждого кусочка выложите клубнику, добавив по желанию немного джема.
- Накройте начинку свободным краем теста, плотно защелкните края, сделайте сверху несколько проколов для выхода пара и смажьте поверхность взбитым яйцом.
- Выпекайте слойки в разогретой до 180 – 200 градусов духовке в течение 15 – 25 минут до золотистого цвета.
- Перед подачей дайте выпечке немного остыть, посыпьте сахарной пудрой или полейте ягодным соусом и угостите близких.