Отличным выбором для сегодняшнего чаепития станут хрустящие слоеные пирожные со свежей клубникой. На приготовление уйдет буквально несколько минут вашего времени, после чего духовка сделает всё сама, рассказывает Alinka1206.

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Как приготовить слойки с клубникой?

Ингредиенты:

– слоеное тесто;

– спелая клубника;

– сахар или сахарная пудра по вкусу;

– яйцо для смазывания;

– крахмал или ягодный джем для загущения (при необходимости).

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Приготовление: