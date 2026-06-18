Чудовим вибором для сьогоднішнього чаювання стануть хрусткі слойки зі свіжою полуницею. На підготовку знадобиться буквально кілька хвилин вашого часу, після чого духовка все зробить сама, розповідає Alinka1206.

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Як приготувати слойки з полуницею?

Інгредієнти:

– листкове тісто;

– стигла полуниця;

– цукор або цукрова пудра до смаку;

– яйце для змащення;

– крохмаль або ягідний джем для загущення (за потреби).

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Приготування: