Чудовим вибором для сьогоднішнього чаювання стануть хрусткі слойки зі свіжою полуницею. На підготовку знадобиться буквально кілька хвилин вашого часу, після чого духовка все зробить сама, розповідає Alinka1206.
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Як приготувати слойки з полуницею?
Інгредієнти:
– листкове тісто;
– стигла полуниця;
– цукор або цукрова пудра до смаку;
– яйце для змащення;
– крохмаль або ягідний джем для загущення (за потреби).
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Приготування:
- Спочатку полуницю помийте, обсушіть і за потреби розріжте.
- Якщо ягоди занадто соковиті, змішайте їх із цукром та дрібкою крохмалю, щоб зберегти сухість тіста.
- Готове листкове тісто розгорніть і наріжте квадратами, працюючи з ним, поки воно ще прохолодне.
- На середину кожного шматочка викладіть полуницю, додавши за бажанням трохи джему.
- Накрийте начинку вільним краєм тіста, щільно защипніть краї, зробіть зверху кілька проколів для виходу пари та змастіть поверхню збитим яйцем.
- Випікайте слойки у розігрітій до 180 – 200 градусів духовці протягом 15 – 25 хвилин до золотавості.
- Перед подачею дайте випічці трохи охолонути, притрусіть цукровою пудрою або полийте ягідним соусом і частуйте рідних.