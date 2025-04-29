Вы полюбите ее больше суши: готовим собу – японскую лапшу, которую вы полюбите навсегда
Все привыкли ассоциировать японскую кухню с суши, однако это далеко не единственная звезда этой культуры. Попробуйте собу раз –и вы захотите готовить ее как только будет выпадать возможность.
Соба – это традиционная японская лапша, которую подают с любимыми дополнениями. Сделайте ее с карамелизированным мясом – и родные будут говорить, что будто сходили в ресторан, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Соба со свининой
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов свинины;
– 250 граммов соба;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 1 перец чили;
– 1 лук;
– 10 граммов корня имбиря;
– 20 граммов петрушки;
– 10 граммов зеленого лука;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов арахиса;
– 20 миллилитров кунжутного масла;
– 50 миллилитров соуса терияки;
– 40 миллилитров соевого соуса;
– 20 граммов меда;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промойте и нарежьте полосками. Чили очистите от семян и мелко нарубите. Соедините мясо и перец в миске, добавьте мед и соевый соус, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут мариноваться.
- Лук почистите и нарежьте полукольцами. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Зелень – петрушку и лук – промойте и измельчите. Чеснок также очистите и мелко нарежьте.
- На сковороде разогрейте кунжутное масло, быстро обжарьте лук, чеснок и арахис в течение 2 минут на большом огне. Добавьте мясо вместе с маринадом, перемешайте и обжарьте еще несколько минут.
- Влейте соус терияки, всыпьте имбирь, зеленый лук и часть петрушки, накройте крышкой и тушите примерно 10 минут.
- В отдельной посуде сварите лапшу в подсоленной воде в течение 6 минут, не забывая помешивать. Слейте воду и добавьте немного оливкового масла.
- Выложите лапшу в тарелки, рядом разместите мясо с соусом, посыпьте остатками петрушки и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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