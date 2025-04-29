Вы полюбите ее больше суши: готовим собу – японскую лапшу, которую вы полюбите навсегда

Все привыкли ассоциировать японскую кухню с суши, однако это далеко не единственная звезда этой культуры. Попробуйте собу раз –и вы захотите готовить ее как только будет выпадать возможность.

Соба – это традиционная японская лапша, которую подают с любимыми дополнениями. Сделайте ее с карамелизированным мясом – и родные будут говорить, что будто сходили в ресторан, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. Интересно Настоящее или подделка: как легко проверить качество масла – проверенные мгновенные лайфхаки Соба со свининой Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов свинины;

– 250 граммов соба;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 1 перец чили;

– 1 лук;

– 10 граммов корня имбиря;

– 20 граммов петрушки;

– 10 граммов зеленого лука;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 граммов арахиса;

– 20 миллилитров кунжутного масла;

– 50 миллилитров соуса терияки;

– 40 миллилитров соевого соуса;

– 20 граммов меда;

– соль по вкусу. Приготовление: Мясо промойте и нарежьте полосками. Чили очистите от семян и мелко нарубите. Соедините мясо и перец в миске, добавьте мед и соевый соус, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут мариноваться. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Зелень – петрушку и лук – промойте и измельчите. Чеснок также очистите и мелко нарежьте. На сковороде разогрейте кунжутное масло, быстро обжарьте лук, чеснок и арахис в течение 2 минут на большом огне. Добавьте мясо вместе с маринадом, перемешайте и обжарьте еще несколько минут. Влейте соус терияки, всыпьте имбирь, зеленый лук и часть петрушки, накройте крышкой и тушите примерно 10 минут. В отдельной посуде сварите лапшу в подсоленной воде в течение 6 минут, не забывая помешивать. Слейте воду и добавьте немного оливкового масла. Выложите лапшу в тарелки, рядом разместите мясо с соусом, посыпьте остатками петрушки и подавайте на стол. Приятного аппетита! Идеальный завтрак или перекус: творожные лепешки, которые становятся хитом.