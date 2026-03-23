Сочники с творогом, которые не черствеют: удачный домашний рецепт на каждый день
- Сочники – популярный домашний десерт, который легко готовить из простых ингредиентов.
- Для замены яиц используют семена чиа или комбинацию соды и уксуса, что придает выпечке легкости и воздушности.
Сочники часто называют одним из самых удачных домашних десертов, потому что они сочетают простой состав и очень удачную текстуру. Идеальный десерт именно потому, что он воздушный и готовится из доступных продуктов.
Его легко и быстро готовить – тесто простое, начинка тоже без лишних этапов.Такой рецепт без труда приготовит даже новичок, рассказывает ютуб-канал Kateryna Tarasenko.
Как приготовить сочники?
- Время : 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов сметаны;
– 100 граммов сахара;
– ваниль;
– 450 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 100 граммов сливочного масла;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 350 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 70 граммов сахара.
Делаем десерт, который покоряет всех:
Приготовление:
- Сначала приготовьте тесто. Смешайте сметану с сахаром и ванилью, чтобы сахар растворился.
- Отдельно перетрите муку с холодным сливочным маслом в крошку, добавьте разрыхлитель и соль. Влейте сметанную смесь и быстро соедините все в тесто, не вымешивая долго.
- Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 20 минут.
- Для начинки к творогу добавьте белок, сметану и сахар, после чего перебейте блендером до густой однородной массы. Желток оставьте для смазывания.
- Охлажденное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 0,5 сантиметра. Вырежьте кружочки диаметром 8 – 10 сантиметров.
- На одну половину каждого кружочка выложите начинку, не доходя немного до краев, накройте второй половиной теста и слегка прижмите. Переложите заготовки на противень.
- Желток смешайте с небольшим количеством воды и смажьте поверхность.
- Выпекайте 25 минут в режиме конвекции при температуре 160 градусов.
Чем заменить яйца?
Чтобы заменить одно яйцо в выпечке, часто используют семена чиа, пишет Shuba. Для этого одну столовую ложку семян смешивают с тремя столовыми ложками воды и оставляют на несколько минут, пока смесь не впитает всю влагу и не станет густой, похожей на кисель. Такая замена хорошо работает в вафлях, блинах и печенье. Стоит только учесть, что чиа могут дать едва заметный ореховый привкус.
Еще один простой вариант – сочетание соды и уксуса. На одно яйцо берут по одной столовой ложке каждого ингредиента. Именно такая смесь помогает сделать тесто легче, мягче и воздушнее, поэтому ее часто добавляют в кексы, бисквиты и домашние торты. Выбирая замену яйцам, важно учитывать не только состав, но и то, какой результат нужен в готовой выпечке. Одни варианты лучше удерживают массу вместе, другие добавляют рыхлости, а некоторые больше влияют на плотность теста.
