Идеально для барбекю: сделайте этот соус к мясу и уже другого не захотите

Соус для барбекю на основе томатов является наиболее узнаваемым и бюджетным вариантом из всех. Его можно приготовить из различных томатных продуктов, включая кетчуп, томатную пасту или томатное пюре.

Он хорошо сочетается с любым мясом и идеально дополняет его. Как приготовить томатный соус для барбекю рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также Никто не догадается, что скрывается за вкусностями: оригинальная намазка на хлеб Томатный соус для барбекю Время: 10 минут

10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 стакан кетчупа;

– 1/4 стакана яблочного уксуса;

– 2 столовые ложки патоки;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка воды;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки черного перца. Приготовление: Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле.

Варите смесь на медленном огне, часто помешивая около 5 минут.

Дайте полностью остыть и можете подавать. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашний кетчуп из кабачков.