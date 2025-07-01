Идеально для барбекю: сделайте этот соус к мясу и уже другого не захотите
- Томатный соус для барбекю получается сладковатым и с перчинкой одновременно.
- Он прекрасно подходит для мяса, приготовленного на гриле или барбекю.
Соус для барбекю на основе томатов является наиболее узнаваемым и бюджетным вариантом из всех. Его можно приготовить из различных томатных продуктов, включая кетчуп, томатную пасту или томатное пюре.
Он хорошо сочетается с любым мясом и идеально дополняет его. Как приготовить томатный соус для барбекю рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Томатный соус для барбекю
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 стакан кетчупа;
– 1/4 стакана яблочного уксуса;
– 2 столовые ложки патоки;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка воды;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки черного перца.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле.
- Варите смесь на медленном огне, часто помешивая около 5 минут.
- Дайте полностью остыть и можете подавать.
Приятного аппетита!
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