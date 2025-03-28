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28 марта, 23:55
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С ним ваши блюда станут легендарными: простой рецепт соуса дзадзики

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот популярный греческий соус придаст вашим блюдам неповторимый колорит. Впрочем, когда есть любимый хлеб и не хватает времени, то он сойдет для вкусного и питательного перекуса.

Этот соус должен быть в кухонном "арсенале" каждой хозяйки. Готовить его крайне легко, а свежесть и оригинальность, которую он гарантирует, способны влюбить каждого, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Наїдок".

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Рецепт соуса дзадзики

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов греческого йогурта;
– 1 свежий огурец;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– свежий укроп – по желанию;
– 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

  1. Огурец чистим и крупно натираем.
  2. Укроп мелко нарезаем.
  3. Смешиваем все ингредиенты в глубокой миске.
  4. Подаем с любимыми блюдами или заправляем салат.

Приятного аппетита!

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