С ним ваши блюда станут легендарными: простой рецепт соуса дзадзики
Этот популярный греческий соус придаст вашим блюдам неповторимый колорит. Впрочем, когда есть любимый хлеб и не хватает времени, то он сойдет для вкусного и питательного перекуса.
Этот соус должен быть в кухонном "арсенале" каждой хозяйки. Готовить его крайне легко, а свежесть и оригинальность, которую он гарантирует, способны влюбить каждого, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Наїдок".
Интересно Стакан кефира и яйцо – а результат как в ресторане: простой торт, за который целуют руки
Рецепт соуса дзадзики
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов греческого йогурта;
– 1 свежий огурец;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– свежий укроп – по желанию;
– 1 чайная ложка оливкового масла.
Приготовление:
- Огурец чистим и крупно натираем.
- Укроп мелко нарезаем.
- Смешиваем все ингредиенты в глубокой миске.
- Подаем с любимыми блюдами или заправляем салат.
Приятного аппетита!
Не рецепт, а подарок: готовим вафли звездой "VIP Тернополь" Татьяной Песик