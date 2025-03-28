С ним ваши блюда станут легендарными: простой рецепт соуса дзадзики

Этот популярный греческий соус придаст вашим блюдам неповторимый колорит. Впрочем, когда есть любимый хлеб и не хватает времени, то он сойдет для вкусного и питательного перекуса.

Этот соус должен быть в кухонном "арсенале" каждой хозяйки. Готовить его крайне легко, а свежесть и оригинальность, которую он гарантирует, способны влюбить каждого, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Наїдок".

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Рецепт соуса дзадзики

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов греческого йогурта;

– 1 свежий огурец;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– свежий укроп – по желанию;

– 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

Огурец чистим и крупно натираем. Укроп мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты в глубокой миске. Подаем с любимыми блюдами или заправляем салат.

Приятного аппетита!

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