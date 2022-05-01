Он недаром покорил мир: рецепт греческого пирога со шпинатом и сыром – это божественно вкусно
- Спанакопита – это греческий пирог со шпинатом и сыром, который получил популярность в мире.
- Основные ингредиенты: оливковое масло, лук, чеснок, шпинат, яйца, фета, пармезан, петрушка, сливочное масло, тесто фило.
Спанакопита – одна из главных звезд греческой кухни. Как только вы попробуете этот пирог, то сразу поймете, почему он стал известным на весь мир.
Тесто, сыр и шпинат – это трио, с которым любое блюдо обречено на успех. Так произошло и с этим греческим пирогом, который не создаст никаких забот и подарит праздник для всей семьи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Янусині рецепти".
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Рецепт спанакопиты
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 стакан мелко нарезанного лука;
– 2 столовые ложки измельченного чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 2 пучка шпината;
– 2 яйца;
– 1 стакан измельченной феты;
– полстакана тертого пармезана;
– пучок измельченной петрушки;
– 125 граммов растопленного сливочного масла;
– 8 листов теста фило, размороженного и разрезанного пополам.
Приготовление:
- Растопите масло в широкой сковороде на умеренном огне. Всыпьте измельченный лук и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте, помешивая время от времени, в течение 5 минут до мягкости.
- Постепенно добавляйте листья шпината, тушите около 10 минут до полного испарения влаги. Посолите и поперчите. Переместите смесь в большую миску и дайте остыть.
- Вмешайте яйца, измельченную фету, тертый пармезан и свежую петрушку до однородной массы.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте прямоугольную форму маслом. Выложите половину листа теста фило на дно формы. Кондитерской кистью равномерно нанесите масло на поверхность теста.
- Распределите шпинатную начинку ровным слоем по всей площади.
- Оставшиеся листы фило смажьте маслом и накройте начинку масляной стороной вверх. Повторите процедуру со всеми листами теста.
- Аккуратно надрежьте верхний слой на квадратики.
- Выпекайте 50 – 60 минут до золотистого цвета корочки.
Приятного аппетита!
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