Идеальный весенний гарнир: готовим спаржу по-корейски с кунжутом

Спаржа может быть как гарниром, так и легкой закуской к любым блюдам. Готовить ее легко, а вкус, дополненный правильными дополнениями, покоряет абсолютно всех.

Корейская кухня в последнее время набирает большую популярность, и это неудивительно, ведь колоритный вкус местных блюд завораживает. Одна из звезд этой культуры – спаржа с кунжутом, которую 24 Канал предлагает приготовить по рецепту портала "Смак". Интересно Стоит больше драгоценных металлов: какая самая дорогая еда в мире и почему у нее такая цена Рецепт спаржи по-корейски Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов спаржи;

– 40 миллилитров кунжутного масла;

– 5 миллилитров соевого соуса;

– 20 граммов сахара;

– 15 граммов кунжута. Приготовление: В кастрюле вскипятите воду. Когда вода закипит, погрузите в нее спаржу на 30 секунд, после чего переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Охлажденную спаржу нарежьте (можно просто пополам) и положите в глубокую миску. Для соуса смешайте кунжутное масло, соевый соус и немного сахара, хорошо перемешайте до однородности. Полейте спаржу подготовленной заправкой и посыпьте сверху кунжутными семечками. Приятного аппетита! Как быстро приготовить спаржу: рецепт, в котором ее не надо варить.