Идеальный весенний гарнир: готовим спаржу по-корейски с кунжутом
Спаржа может быть как гарниром, так и легкой закуской к любым блюдам. Готовить ее легко, а вкус, дополненный правильными дополнениями, покоряет абсолютно всех.
Корейская кухня в последнее время набирает большую популярность, и это неудивительно, ведь колоритный вкус местных блюд завораживает. Одна из звезд этой культуры – спаржа с кунжутом, которую 24 Канал предлагает приготовить по рецепту портала "Смак".
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Рецепт спаржи по-корейски
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов спаржи;
– 40 миллилитров кунжутного масла;
– 5 миллилитров соевого соуса;
– 20 граммов сахара;
– 15 граммов кунжута.
Приготовление:
- В кастрюле вскипятите воду.
- Когда вода закипит, погрузите в нее спаржу на 30 секунд, после чего переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить процесс варки.
- Охлажденную спаржу нарежьте (можно просто пополам) и положите в глубокую миску.
- Для соуса смешайте кунжутное масло, соевый соус и немного сахара, хорошо перемешайте до однородности.
- Полейте спаржу подготовленной заправкой и посыпьте сверху кунжутными семечками.
Приятного аппетита!
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