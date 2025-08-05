По народной традиции считается, что яблоко символизирует мир в доме. В День Спаса принято наслаждаться по крайней мере одним яблоком в сочетании с медом. Также можно приготовить ароматный пирог.

Самый популярный вариант яблочной выпечки – шарлотка, что просто тает во рту. Рецептом идеального пирога на Спаса делится 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua. Читайте также Вкусно, нежно и без вреда для фигуры: готовим ягодную панакоту без сахара Как приготовить шарлотку с яблоками? Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 3 яблока;

– 1 стакан сахара;

– 1/3 чайной ложки гашеной соды;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка корицы молотой. Приготовление: Отделите белки от желтков. Белки взбейте в крепкую пену миксером, постепенно добавляя сахар.

Продолжайте взбивать, добавляя по одному желтки, затем гашеную соду и муку. Тесто по консистенции должно напоминать сметану. Добавьте корицу.

Очистите и нарежьте кусочками яблоки. Уложите их на дно смазанной формы и залейте тестом.

Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки: если тесто на ней не остается – значит готово.

Сверху посыпьте шарлотку корицей или сахарной пудрой, и подавайте к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и меренговый рулет с клубникой.