5 августа, 17:01
Лучшего пирога на Спаса не существует: шарлотка с яблоками, которая получится у всех
Основні тези
- Яблоко символизирует мир в доме, а на праздник Спаса принято есть его еще и с медом.
- В этот день можно приготовить и традиционный пирог с яблоками – шарлотку, тающий во рту.
По народной традиции считается, что яблоко символизирует мир в доме. В День Спаса принято наслаждаться по крайней мере одним яблоком в сочетании с медом. Также можно приготовить ароматный пирог.
Самый популярный вариант яблочной выпечки – шарлотка, что просто тает во рту. Рецептом идеального пирога на Спаса делится 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.
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Как приготовить шарлотку с яблоками?
- Время: 45 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 3 яблока;
– 1 стакан сахара;
– 1/3 чайной ложки гашеной соды;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка корицы молотой.
Приготовление:
- Отделите белки от желтков. Белки взбейте в крепкую пену миксером, постепенно добавляя сахар.
- Продолжайте взбивать, добавляя по одному желтки, затем гашеную соду и муку. Тесто по консистенции должно напоминать сметану. Добавьте корицу.
- Очистите и нарежьте кусочками яблоки. Уложите их на дно смазанной формы и залейте тестом.
- Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки: если тесто на ней не остается – значит готово.
- Сверху посыпьте шарлотку корицей или сахарной пудрой, и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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