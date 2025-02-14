Чемпион по сочности: стейк из лосося для особых случаев

Красная рыбка – это ингредиент, который всегда дарит праздник. А когда событие особенное, лучше отдать предпочтение оригинальному рецепту.

Если вы хотите подарить близким незабываемые впечатления – этот рецепт точно поможет достичь этой цели. Так, бюджет будет выше, чем обычно, поэтому это блюдо подают для особых случаев. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала "Шуба", чтобы при случае насладиться этим утонченным вкусом.

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Рецепт стейка из лосося

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 стейка лосося;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сушеного чеснока;

– пучок петрушки;

– 1/2 чайной ложки душистого перца;

– 1/2 чайной ложки черного перца;

– 4 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки сливочного масла;

– 2 полоски зеленого лука.

Приготовление:

Приправьте филе лосося солью, специями и измельченной петрушкой (можно использовать сушеную или свежую). Почистите чеснок и мелко нарежьте. Растопите на сковороде 3 столовые ложки сливочного масла на среднем огне. Добавьте чеснок в сковороду и тушите его, постоянно помешивая, в течение 3 минут, пока он не станет золотистым. Уменьшите огонь и положите стейки лосося на сковороду. Обжаривайте их, время от времени переворачивая. Когда одна из сторон станет румяной, добавьте остальное масло. Через 2 минуты снова переверните стейки. Общее время приготовления - 7 минут. Нарежьте зеленый лук (можно также использовать кинзу или петрушку). Снимите стейки со сковороды и посыпьте их нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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