Можно не только жарить их в сметане: готовим самый ароматный осенний суп с белыми грибами
- Белые грибы являются прекрасным ингредиентом для осеннего супа, который дарит насыщенный аромат и вкус.
- Основные ингредиенты супа: сушеные белые грибы, картофель, лук, морковь, сметана и специи.
Белые грибы один из лучших подарков осени, которым стоит успеть насладиться. И сделать это можно множеством способов.
Ароматный суп – это прекрасная возможность разнообразить осеннюю хандру яркими нотками, не тратя много денег и времени. Блюдо с белыми грибами подарит насыщенный аромат и несравненный вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
Читайте также Они станут вашим "наркотиком": как сделать соленые лимоны, которые усилят любой вкус
Не забудьте!
Нижнюю часть ножки белого гриба всегда удаляем из-за большого количества грязи. А если на месте среза много ходов от червей – такой гриб следует выбросить, советует портал "Тег".
Как сделать вкусный суп с белыми грибами?
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 горсть сушеных белых грибов;
– до 3 литров воды;
– 4 средние картофелины;
– 1 средняя луковица;
– 5 столовых ложек птитиму;
– 2 средние морковки;
– пучок зелени;
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Горсть сушеных грибов залейте холодной водой и оставьте на ночь, чтобы они хорошо набухли.
- Поставьте грибы вариться примерно на 30 минут. Затем откиньте их на сито, дайте стечь воде и нарежьте удобными кусочками.
- Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке, а зелень хорошо промойте и измельчите.
- Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета, добавьте морковь и подготовленные грибы. Жарьте до мягкости овощей и приятного аромата.
- В кастрюлю с грибным бульоном опустите картофель и птитим, немного подсолите и добавьте специи.
- Варите около 5 минут, затем положите зажарку и продолжайте готовить еще примерно 10 минут.
- В отдельной миске разведите сметану несколькими ложками горячего бульона, тщательно перемешайте и осторожно влейте смесь в суп.
- Добавьте зелень и потомите на малом огне еще 5 минут.
- После этого снимите суп с плиты, накройте крышкой и дайте ему настояться около 10 минут перед подачей.
Приятного аппетита!
Что делать, когда в блюде много перца?
Первое, не паниковать и не выливать суп, ведь все еще можно исправить.
Для этого надо элементарные ингредиенты и знание одного секрета.