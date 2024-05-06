Он куда вкуснее окрошки: готовим аутентичный украинский суп холодник

Все знают, что в жару лучше всего подходит окрошка. Но вы просто обязаны попробовать традиционный украинский холодник, рецепт которого передается поколениями!

Холодник – это оди из вариантов любимого борща, но его подают охлажденным. Он пришел к нам из литовской кухни, но и в украинской традиции этот суп приобрел большую популярность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Апостроф". Читайте также Традиции – это вкусно: вспоминаем полтавские галушки с грибами Рецепт холодника Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 350 граммов отварной свеклы;

– 1 литр кефира;

– 250 миллилитров холодной воды;

– 350 граммов свежих огурцов;

– 30 граммов укропа;

– 30 граммов зеленого лука;

– 2 – 3 дольки чеснока;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– 2 – 3 вареных яиц. Приготовление: Свеклу хорошо промойте, затем отварите в течение 1 – 1,5 часа или запеките в духовке, завернув каждый корнеплод в фольгу. Запекание длится 30 – 40 минут при температуре 200 градусов. Когда свекла остынет, очистите ее и натрите на средней или мелкой терке. Яйца сварите вкрутую – это занимает примерно 10 минут после закипания воды. Остудите, почистите и нарежьте на кубики среднего размера. В большую миску выложите тертую свеклу, добавьте воду, кефир и измельченные яйца. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте измельченный чеснок и хорошо все перемешайте. Зелень (укроп, петрушку или зеленый лук) промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите. Добавьте к основной смеси. Огурцы также промойте, по желанию снимите кожуру, нарежьте кубиками или натрите на терке, после чего добавьте к остальным ингредиентам. Готовое блюдо поставьте в холодильник примерно на час. Подавайте охлажденным. Приятного аппетита! Лучшие за оладьи: блины без дрожжей за 15 минут.