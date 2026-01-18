Укр Рус
18 января, 00:06
2

Запекаем невероятные суши-болы: порция удовольствия для отдыха

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Суши-болы – это простая закуска, которая может заменить блюдо из ресторана, а вы сэкономите немало денег.
  • Это отличное решение для выходного дня, которое точно подарит хорошее настроение.

Если на выходных захотелось чего-то особенного –приготовьте суши-болы. Это простая закуска, которая ничем не хуже любимого блюда из ресторана.

Не тратьте деньги на суши и доставку – есть еще лучшее решение. Суши-болы – это блюдо, которое позволит и вкусно отдохнуть, и позаботиться о бюджете, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить суши-болы?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 250 граммов риса для суши;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 огурец;
– 1 столовая ложка намазки икры;
– 2 столовые ложки крем-сыра;
– 100 граммов тертого твердого сыра;
панировка:
– 2 яйца;
– панировочные сухари;
– соль и перец по вкусу;
– соус терияки;
– кунжут по желанию.

Готовим безумно вкусную закуску: видео

Приготовление:

  1. Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть.
  2. Крабовые палочки разберите на волокна, огурец нарежьте мелким кубиком.
  3. К рису добавьте соевый соус, крабовые палочки, огурец, натертый твердый сыр, крем-сыр и икру масаго. Хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте шарики, обмокните их сначала в яйцо, потом в панировочные сухари.
  5. Выложите на противень и запекайте при 180 градусов около 15 минут.
  6. Готовые шарики полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.

Как выбрать крабовые палочки?

В магазине много опций, поэтому знать несколько подсказок стоит. Цвет крабовых палочек должен быть белоснежным, максимум – кремового оттенка, напоминает Kuchnia.

А еще стоит хорошо изучить состав. Главный ингредиент – сурими – должен быть на первом месте. Если в составе много консервантов – лучше выбрать продукцию другого бренда.

