Запекаем невероятные суши-болы: порция удовольствия для отдыха

Если на выходных захотелось чего-то особенного –приготовьте суши-болы. Это простая закуска, которая ничем не хуже любимого блюда из ресторана.

Не тратьте деньги на суши и доставку – есть еще лучшее решение. Суши-болы – это блюдо, которое позволит и вкусно отдохнуть, и позаботиться о бюджете, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить суши-болы?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов риса для суши;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 250 граммов крабовых палочек;

– 1 огурец;

– 1 столовая ложка намазки икры;

– 2 столовые ложки крем-сыра;

– 100 граммов тертого твердого сыра;

панировка:

– 2 яйца;

– панировочные сухари;

– соль и перец по вкусу;

– соус терияки;

– кунжут по желанию.

Готовим безумно вкусную закуску: видео

Приготовление:

Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть. Крабовые палочки разберите на волокна, огурец нарежьте мелким кубиком. К рису добавьте соевый соус, крабовые палочки, огурец, натертый твердый сыр, крем-сыр и икру масаго. Хорошо перемешайте. Сформируйте шарики, обмокните их сначала в яйцо, потом в панировочные сухари. Выложите на противень и запекайте при 180 градусов около 15 минут. Готовые шарики полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.

Как выбрать крабовые палочки?

В магазине много опций, поэтому знать несколько подсказок стоит. Цвет крабовых палочек должен быть белоснежным, максимум – кремового оттенка, напоминает Kuchnia.

А еще стоит хорошо изучить состав. Главный ингредиент – сурими – должен быть на первом месте. Если в составе много консервантов – лучше выбрать продукцию другого бренда.

