Не тратьте деньги на суши и доставку – есть еще лучшее решение. Суши-болы – это блюдо, которое позволит и вкусно отдохнуть, и позаботиться о бюджете, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.
Как приготовить суши-болы?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов риса для суши;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 огурец;
– 1 столовая ложка намазки икры;
– 2 столовые ложки крем-сыра;
– 100 граммов тертого твердого сыра;
панировка:
– 2 яйца;
– панировочные сухари;
– соль и перец по вкусу;
– соус терияки;
– кунжут по желанию.
Готовим безумно вкусную закуску: видео
Приготовление:
- Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть.
- Крабовые палочки разберите на волокна, огурец нарежьте мелким кубиком.
- К рису добавьте соевый соус, крабовые палочки, огурец, натертый твердый сыр, крем-сыр и икру масаго. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте шарики, обмокните их сначала в яйцо, потом в панировочные сухари.
- Выложите на противень и запекайте при 180 градусов около 15 минут.
- Готовые шарики полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.
Как выбрать крабовые палочки?
В магазине много опций, поэтому знать несколько подсказок стоит. Цвет крабовых палочек должен быть белоснежным, максимум – кремового оттенка, напоминает Kuchnia.
А еще стоит хорошо изучить состав. Главный ингредиент – сурими – должен быть на первом месте. Если в составе много консервантов – лучше выбрать продукцию другого бренда.
