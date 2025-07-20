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20 июля, 10:15
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В кафе он стоит сотни гривен: как самому сделать хитовый лавандовый лимонад

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Лавандовый лимонад стал популярным напитком в соцсетях и общественных заведениях.
  • Его можно приготовить дома без лишних затрат денег и усилий.

Этот напиток "разорвал" не только соцсети, но и общественные заведения. Вне дома за напиток придется заплатить немалые деньги, поэтому лучше сделать его на собственной кухне.

Лимонад из лаванды – это не просто новые впечатления, а наслаждение самим летом, которую вы никогда не забудете. Колоритный напиток станет прекрасной возможностью принести в будни что-то новое и оригинальное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tanyashlikhtenko.

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Рецепт лавандового лимонада

  • Время: 30 минут 
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 5 столовых ложек цветочков лаванды;
– 50 – 100 граммов сахара;
– 0,5 литра воды для сиропа;
– половинка лимона;
– 0,5 газированной воды;
– лаванда и лед в бокал.

Приготовление:

  1. Бросаем цветы лаванды в пол-литра кипятка, добавляем сахар и варим 5 минут на умеренном огне. Отставляем охлаждаться.
  2. Затем процеживаем сироп в графин. Половинку лимона нарезаем кольцами и добавляем в графин, из остальных в сироп выжимаем сок.
  3. Добавляем к сиропу минеральную воду.
  4. Перед подачей кладем в посуду лаванду и лед.

Приятного аппетита!

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