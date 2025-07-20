В кафе он стоит сотни гривен: как самому сделать хитовый лавандовый лимонад
- Лавандовый лимонад стал популярным напитком в соцсетях и общественных заведениях.
- Его можно приготовить дома без лишних затрат денег и усилий.
Этот напиток "разорвал" не только соцсети, но и общественные заведения. Вне дома за напиток придется заплатить немалые деньги, поэтому лучше сделать его на собственной кухне.
Лимонад из лаванды – это не просто новые впечатления, а наслаждение самим летом, которую вы никогда не забудете. Колоритный напиток станет прекрасной возможностью принести в будни что-то новое и оригинальное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tanyashlikhtenko.
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Рецепт лавандового лимонада
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 столовых ложек цветочков лаванды;
– 50 – 100 граммов сахара;
– 0,5 литра воды для сиропа;
– половинка лимона;
– 0,5 газированной воды;
– лаванда и лед в бокал.
Приготовление:
- Бросаем цветы лаванды в пол-литра кипятка, добавляем сахар и варим 5 минут на умеренном огне. Отставляем охлаждаться.
- Затем процеживаем сироп в графин. Половинку лимона нарезаем кольцами и добавляем в графин, из остальных в сироп выжимаем сок.
- Добавляем к сиропу минеральную воду.
- Перед подачей кладем в посуду лаванду и лед.
Приятного аппетита!
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