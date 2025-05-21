Все будут просить добавки: нежнейшие сырники, рецепту которых сотни лет

Сырники один из лучших вариантов для завтрака. Они насытят на длительное время, а обогатить их вкус можно любыми любимыми добавками.

Традиционный рецепт сырников насчитывает уже более 200 лет. Несмотря на давнюю историю это блюдо остается в топе благодаря гармонии вкуса и простоты приготовления. 24 Канал предлагает воссоздать любимые сырники по рецепту портала "Затишок". Интересно Удачная ли идея заправлять салат соевым соусом: совет опытных кулинаров Рецепт сырников Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– 4 столовые ложки муки;

– соль по вкусу. Приготовление: Творог растираем с сахаром. Добавляем яйцо, соль и половину муки, хорошо вымешиваем. Формируем сырники и панируем в муке. Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета. Приятного аппетита! Вкусные уже веками: рецепт любимых голубцов из картофеля.