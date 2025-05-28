Намазка на гренки ресторанного уровня: об этом рецепте будут умолять все гости

Намазки для бутербродов становятся удивительно разнообразным и ароматным вариантом закусок, удовлетворяющим широкий спектр вкусов. Эти спреды не только идеально подходят для приготовления быстрого перекуса, но и служат привлекательным дополнением к праздничным столам.

24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить намазку из грибов и сыра. Она гарантирует нежный и мягкий вкус, приятную текстуру и яркий грибной аромат. Читайте также Лучше того, что в супермаркете: готовим домашний плавленый сыр Сырно-грибная намазка на хлеб Время: 20 – 25 минут

20 – 25 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 450 граммов шампиньонов;

– 250 граммов сыра "Филадельфия";

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 – 3 штуки зеленого лука;

– 5 веточек тимьяна;

– петрушка;

– масло – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Грибы подготовьте и разрежьте пополам. Нагрейте сковороду, налейте масла и на высокой температуре обжарьте грибы. Перемешивайте периодически.

За несколько минут до готовности добавьте целые веточки тимьяна, соль, перец, белую часть от луковых перьев и сливочное масло. Сбрызните лимонным соком.

Обжарьте до готовности и выложите грибы со сковороды, чтобы они остыли.

В блендере до однородной консистенции перебейте грибы с сыром. Также добавьте к ним петрушку.

Теперь время сделать гренки и получать наслаждение от намазки. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: полезная намазка из авокадо на хлеб.