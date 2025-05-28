Намазка на гренки ресторанного уровня: об этом рецепте будут умолять все гости
- Сырно-грибная намазка для гренок гарантирует нежный вкус и яркий грибной аромат.
- На ее приготовление понадобится 20 минут и элементарные ингредиенты.
Намазки для бутербродов становятся удивительно разнообразным и ароматным вариантом закусок, удовлетворяющим широкий спектр вкусов. Эти спреды не только идеально подходят для приготовления быстрого перекуса, но и служат привлекательным дополнением к праздничным столам.
24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить намазку из грибов и сыра. Она гарантирует нежный и мягкий вкус, приятную текстуру и яркий грибной аромат.
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Сырно-грибная намазка на хлеб
- Время: 20 – 25 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 450 граммов шампиньонов;
– 250 граммов сыра "Филадельфия";
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 – 3 штуки зеленого лука;
– 5 веточек тимьяна;
– петрушка;
– масло – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Грибы подготовьте и разрежьте пополам. Нагрейте сковороду, налейте масла и на высокой температуре обжарьте грибы. Перемешивайте периодически.
- За несколько минут до готовности добавьте целые веточки тимьяна, соль, перец, белую часть от луковых перьев и сливочное масло. Сбрызните лимонным соком.
- Обжарьте до готовности и выложите грибы со сковороды, чтобы они остыли.
- В блендере до однородной консистенции перебейте грибы с сыром. Также добавьте к ним петрушку.
- Теперь время сделать гренки и получать наслаждение от намазки.
Приятного аппетита!
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