Лучше сырников: рецепт творожных пончиков, которые покоряют с первого кусочка

Сырники – далеко не единственная опция для вкусного и питательного завтрака. Вам точно стоит пополнить свой кулинарный арсенал сырными пончиками, которыми увлекаются как взрослые, так и дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 250 граммов творога с творогом;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 100 граммов муки;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Перетираем творог с яйцом и сахаром до кремообразной массы.

После этого всыпаем щепотку соли, добавляем разрыхлитель и постепенно подмешиваем муку, замешиваем мягкое, эластичное тесто.

Делим тесто на четыре части. Из каждой части формируем колбаску примерно 3 сантиметра в диаметре.

Нарезаем колбаски ножом на кусочки, из каждого делаем аккуратный шарик.

В глубокой кастрюле нагреваем масло на среднем огне – его должно быть достаточно, чтобы пончики могли свободно плавать.

Осторожно опускаем тесто в горячее масло порциями и обжариваем до золотистой корочки со всех сторон.

Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.