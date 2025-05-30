Лучше сырников: рецепт творожных пончиков, которые покоряют с первого кусочка
- Рецепт творожных пончиков требует 250 граммов творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 100 граммов муки, щепотку соли и масло для жарки.
- Эти творожные пончики являются отличной альтернативой сырникам для вкусного и питательного завтрака.
Пухлые сырные пончики станут настоящим подарком для вас и ваших родных. Это прекрасная возможность начать новый день с мажорного аккорда!
Сырники – далеко не единственная опция для вкусного и питательного завтрака. Вам точно стоит пополнить свой кулинарный арсенал сырными пончиками, которыми увлекаются как взрослые, так и дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт творожных пончиков
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов творога с творогом;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– 100 граммов муки;
– щепотка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
Перетираем творог с яйцом и сахаром до кремообразной массы.
После этого всыпаем щепотку соли, добавляем разрыхлитель и постепенно подмешиваем муку, замешиваем мягкое, эластичное тесто.
Делим тесто на четыре части. Из каждой части формируем колбаску примерно 3 сантиметра в диаметре.
Нарезаем колбаски ножом на кусочки, из каждого делаем аккуратный шарик.
В глубокой кастрюле нагреваем масло на среднем огне – его должно быть достаточно, чтобы пончики могли свободно плавать.
Осторожно опускаем тесто в горячее масло порциями и обжариваем до золотистой корочки со всех сторон.
Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
После остывания щедро посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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