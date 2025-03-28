Это легко, быстро и очень вкусно: готовим творожные вафли со звездой "VIP Тернополь" Татьяной Песик
У звезд редко когда выпадает возможность долго колдовать на кухне. Им приходится готовить в ограниченное время, но результат от этого точно не страдает.
Татьяна Песик завоевала народную любовь как талантливая комикеса, чьи номера с Тарасом Стадницким и Владимиром Гевко вызывают такой приятный смех. Много времени звезда посвящает шоу на "Новом канале", но это не мешает ей наслаждаться любимыми блюдами, рассказывает 24 Канал.
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Один из ее "коронных" рецептов – сырные вафли. Это блюдо известно еще со Средневековья и часто появлялось на столах королей и представителей благородных родов.
Но настоящий вафельный бум произошел в XVII веке, когда изобрели удобную вафельницу в форме сковородки. Сейчас известно более 100 разновидностей лакомства, не говоря уже о количестве рецептов.
Это может быть как вариант легкого завтрака! По желанию, выложите на готовые вафли крем-сыр, рукколу, помидоры черри, перо зеленого лука и красную рыбку. Если же не хотите, будет вкусно и без добавок,
– говорит Татьяна Песик.
Рецепт сырных вафель от Татьяны Песик
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 пачка творога творога (180 граммов);
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 2 – 3 веточки петрушки.
Приготовление:
- В глубокой тарелке разомните сыр вилкой. Добавьте яйцо и перемешайте.
- Всыпьте муку и крахмал. Доведите до вкуса солью. Измельчите петрушку и тщательно смешайте все ингредиенты.
- Обжарьте на вафельнице или домашнем гриле без добавления масла. На сырных вафлях с обеих сторон должна образоваться золотистая корочка.
Приятного аппетита!
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