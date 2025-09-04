Сытный вкусный салат – это блюдо, которое исчезает со стола первым. В конце концов, с этим рецептом вы можете и не беспокоиться о дополнительных блюдах, вполне достаточно будет этой находки.

Яйца, сыр и колбаса – это сочетание, которое всегда срабатывает на отлично. Добавляем несколько овощей, заправляем – и на вашем столе уже стоит шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке". Читайте также Лунный календарь закруток на сентябрь Как быстро приготовить салат с сыром и колбасой? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 160 граммов колбасы;

– 120 граммов твердого сыра;

– 3 вареных яйца;

– 3 свежих огурца;

– 2 помидора;

– 1 пучок зеленого лука;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– пол чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки майонеза. Приготовление: Нарезаем колбасу кружочками, а затем тонкой соломкой. Сыр режем соломкой. Огурцы также нарезаем тонкими полосками. Помидоры делим на четвертинки, убираем середину и шинкуем тонкими пластинками. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем полукольцами. Зеленый лук мелко рубим. Соединяем все подготовленные продукты в большой миске, добавляем кукурузу. Приправляем солью, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Приятного аппетита! Что приготовить параллельно с салатом? Обратите внимание на лемковские фучки – подарок от предков следующим поколениям.

Они очень легкие в приготовлении и дарят неповторимый вкус.