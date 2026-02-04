Тесто на пельмени, которое не рвется даже тонким: рецепт, который нужен каждой хозяйке
- Рецепт теста для пельменей, которое не рвется даже при тонком раскатывании.
- Стоит добавить буквально один ингредиент, чтобы получить идеальный результат.
Пельмени –это то блюдо, к которому всегда приятно возвращаться. Но главная забота – правильное тесто, которое удержит начинку.
Сочный фарш и крепкое тесто – два обязательных условия в приготовлении пельменей. И если с фаршем проблем не возникает, то о тесте этого не скажешь. Как избежать забот и всегда получать идеальный результат – рассказывает портал Cookpad.
Как сделать тесто на пельмени?
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 125 миллилитров воды;
– 125 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 500 граммов муки.
Удачное тесто – идеальные пельмени / Фото Freepik
Приготовление:
- Достаньте молоко из холодильника заранее, ведь все жидкие ингредиенты должны быть немного теплее комнатной температуры.
- Сначала растворите соль в воде, а уже после этого влейте туда молоко. Тщательно взбейте полученную смесь венчиком, добавьте масло и вбейте яйца, продолжая работать венчиком до появления легкой пышности.
- Муку обязательно просейте и добавляйте в жидкость небольшими порциями, параллельно вымешивая массу ложкой.
- Когда основа станет достаточно плотной, переложите ее на стол и вымешивайте руками в течение 15 минут.
- Готовое тесто накройте пленкой и оставьте настояться.
Почему молоко делает тесто более эластичным?
Жиры и белки, которые содержатся в молоке, это природные смягчители. Они обволакивают глютен, который содержится в муке, благодаря чему волокна теста становятся очень прочными, рассказывает Kuchnia.
А еще молочные сахара и белки помогают удерживать влагу внутри теста во время замешивания и раскатки. Вода испаряется быстрее, а молоко делает массу "сочной" и послушной. Это особенно важно для пельменей или вареников: такое тесто можно раскатать до полупрозрачного состояния – и даже тогда оно надежно будет держать начинку.
