Томатная паста – замечательное дополнение не только для итальянских блюд. Именно поэтому стоит заготовить ее вдоволь – иначе придется жаловаться, что она закончилась.

Чтобы заготовка на зиму не превратилась в каторгу, стоит делать ее небольшими порциями и просто сделать частью своей кулинарной обыденности. 24 Канал предлагает сохранить замечательный порционный рецепт заготовки томатной пасты от портала Shuba. Читайте также Салат станет шедевром: чем заменить майонез – ответ кулинарного блогера Какие помидоры выбрать для пасты?

Выбирайте домашние сочные плоды. Они должны быть ароматными и зрелыми. Как приготовить томатную пасту из 2 килограммов помидоров? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 лук;

– 2 лавровых листа;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса. Приготовление: Томаты хорошо моем, опускаем на несколько минут в кипяток, после чего удаляем плодоножки и снимаем кожуру. Нарезаем их произвольными кусочками. Лук очищаем, чеснок также чистим и измельчаем (можно пропустить через пресс). Выкладываем томатную мякоть в кастрюлю, ставим на небольшой огонь и тушим 5 – 10 минут. Затем добавляем лук с чесноком и продолжаем тушить, время от времени сливая избыточный сок. После этого измельчаем массу блендером до однородности и протираем через мелкое сито, чтобы убрать семена. Добавляем соль, сахар, лавровый лист. По желанию подсыпаем душистый перец или немного чили. Варим дальше до густой консистенции. В самом конце вливаем уксус, перемешиваем, держим еще 5 минут на огне и горячим разливаем по стерильным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Затем храним в прохладном месте. Приятного аппетита! Какая еще закрутка должна быть обязательной? Огурчики с чесноком никогда не теряют своей актуальности.

Эта популярная закуска может исчезнуть из кладовки еще до зимы.

Они идеально сочетаются со всеми блюдами, а особенно – с картофелем.