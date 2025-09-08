Чтобы заготовка на зиму не превратилась в каторгу, стоит делать ее небольшими порциями и просто сделать частью своей кулинарной обыденности. 24 Канал предлагает сохранить замечательный порционный рецепт заготовки томатной пасты от портала Shuba.

Какие помидоры выбрать для пасты?


Выбирайте домашние сочные плоды. Они должны быть ароматными и зрелыми.

Как приготовить томатную пасту из 2 килограммов помидоров?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– 2 лавровых листа;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса.

Приготовление:

  1. Томаты хорошо моем, опускаем на несколько минут в кипяток, после чего удаляем плодоножки и снимаем кожуру. Нарезаем их произвольными кусочками.
  2. Лук очищаем, чеснок также чистим и измельчаем (можно пропустить через пресс).
  3. Выкладываем томатную мякоть в кастрюлю, ставим на небольшой огонь и тушим 5 – 10 минут.
  4. Затем добавляем лук с чесноком и продолжаем тушить, время от времени сливая избыточный сок.
  5. После этого измельчаем массу блендером до однородности и протираем через мелкое сито, чтобы убрать семена.
  6. Добавляем соль, сахар, лавровый лист. По желанию подсыпаем душистый перец или немного чили. Варим дальше до густой консистенции.
  7. В самом конце вливаем уксус, перемешиваем, держим еще 5 минут на огне и горячим разливаем по стерильным банкам.
  8. Закрываем крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Затем храним в прохладном месте.

Приятного аппетита!

