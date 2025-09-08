Щоб заготівля на зиму не перетворилася на каторгу, варто робити її невеликими порціями та просто зробити частиною своєї кулінарної буденності. 24 Канал пропонує зберегти чудовий порційний рецепт заготівлі томатної пасти від порталу Shuba.

Читайте також Салат стане шедевром: чим замінити майонез – відповідь кулінарної блогерки

Які помідори обрати для пасти?

Обирайте домашні соковиті плоди. Вони повинні бути ароматними та зрілими.

Як приготувати томатну пасту з 2 кілограмів помідорів?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибуля;

– 2 лаврові листки;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка яблучного оцту.

Приготування:

Томати добре миємо, опускаємо на кілька хвилин в окріп, після чого видаляємо плодоніжки та знімаємо шкірку. Нарізаємо їх довільними шматочками. Цибулю очищаємо, часник також чистимо й подрібнюємо (можна пропустити через прес). Викладаємо томатну м’якоть у каструлю, ставимо на невеликий вогонь і тушкуємо 5 – 10 хвилин. Потім додаємо цибулю з часником і продовжуємо тушкувати, час від часу зливаючи надлишковий сік. Після цього подрібнюємо масу блендером до однорідності та протираємо через дрібне сито, щоб прибрати насіння. Додаємо сіль, цукор, лавровий лист. За бажанням підсипаємо запашний перець або трохи чилі. Варимо далі до густої консистенції. У самому кінці вливаємо оцет, перемішуємо, тримаємо ще 5 хвилин на вогні й гарячим розливаємо по стерильних банках. Закриваємо кришками, перевертаємо, вкутуємо та залишаємо до повного охолодження. Потім зберігаємо у прохолодному місці.

Смачного!

Яка ще закрутка повинна бути обовʼязковою?