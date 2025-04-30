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30 апреля, 22:24
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О нем знают единицы: рецепт блинов, по которому они получаются едва ли не прозрачными

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тонкие блины это отдельный вид наслаждения, устоять перед которым не сможет никто. И вы точно не пожалеете, если приготовите их по этому рецепту.

Конечно, толщина блинов зависит и от вашего мастерства, но все же основа начинается с правильной пропорции ингредиентов. Каким образом ее подобрать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт тонких блинов

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– пакетик ванильного сахара;
– 200 граммов картофельного крахмала;
– 500 миллилитров молока;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром и крахмалом.
  2. Влейте растительное масло и постепенно добавляйте молоко, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки – тесто должно быть однородным.
  3. Разогрейте сковородку, смажьте ее небольшим количеством масла. Выливайте порциями тесто и жарьте блины с обеих сторон до красивого золотистого оттенка.
  4. Подавайте блины с любимой начинкой.

Приятного аппетита!

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