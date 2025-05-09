Все лучшее – для самых родных: рецепт торта Тирамису ко Дню матери

День матери – это особый праздник, который полон тепла и любви. И нет лучшего подарка, чем порадовать родного человека вкусным подарком.

Тирамису – это десерт, который обожают абсолютно все. 24 Канал предлагает подарить родным вкусный сюрприз в виде изысканного торта, который вы приготовите без труда. Читайте также На вкус как пломбир, но почти без калорий: воздушный десерт из самых простых ингредиентов Рецепт торта Тирамису Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 4 – 6 Ингредиенты:

– 300 граммов печенья савоярди;

– 500 граммов маскарпоне;

– 300 миллилитров холодных сливок 33% ;

– 12 граммов желатина;

– 100 миллилитров воды;

– 120 граммов сахарной пудры;

– 200 миллилитров крепкого кофе;

– 50 миллилитров ликера Амарето.

Для декора:

– 200 миллилитров холодных сливок 33%;

– 30 граммов сахарной пудры;

– какао. Приготовление: Заварите крепкий кофе, дайте ему полностью остыть, после чего добавьте любимый ликер – это станет ароматной основой.

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать согласно инструкции на упаковке. Форму диаметром примерно 21 сантиметр застелите пергаментом. Бисквитное печенье савоярди обрежьте с одной стороны, чтобы удобно было выставить по периметру формы. Дно также выложите печеньем – его можно быстро обмакнуть в кофейный настой или слегка сбрызнуть им сверху. Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до плотной консистенции. Маскарпоне взбейте до гладкости. Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, после чего добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте или взбейте до однородности. Объедините сливки с маскарпоне, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить нежную структуру крема. Половину кремовой массы выложите в форму на слой печенья. Сверху выложите еще один слой савоярди, смоченных в кофе. Накройте остатком крема. Накройте форму пищевой пленкой и оставьте торт охлаждаться в холодильнике минимум на 4 – 5 часов или на всю ночь. Перед подачей украсьте торт шапкой из сливок, взбитых с пудрой, и щедро присыпьте какао-порошком Вкус детства: торт "Карпатка" с нежнейшим кремом.