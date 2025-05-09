Все лучшее – для самых родных: рецепт торта Тирамису ко Дню матери
День матери – это особый праздник, который полон тепла и любви. И нет лучшего подарка, чем порадовать родного человека вкусным подарком.
Тирамису – это десерт, который обожают абсолютно все. 24 Канал предлагает подарить родным вкусный сюрприз в виде изысканного торта, который вы приготовите без труда.
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Рецепт торта Тирамису
- Время: 4 часа
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 300 граммов печенья савоярди;
– 500 граммов маскарпоне;
– 300 миллилитров холодных сливок 33% ;
– 12 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 200 миллилитров крепкого кофе;
– 50 миллилитров ликера Амарето.
Для декора:
– 200 миллилитров холодных сливок 33%;
– 30 граммов сахарной пудры;
– какао.
Приготовление:
- Заварите крепкий кофе, дайте ему полностью остыть, после чего добавьте любимый ликер – это станет ароматной основой.
Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать согласно инструкции на упаковке.
- Форму диаметром примерно 21 сантиметр застелите пергаментом. Бисквитное печенье савоярди обрежьте с одной стороны, чтобы удобно было выставить по периметру формы. Дно также выложите печеньем – его можно быстро обмакнуть в кофейный настой или слегка сбрызнуть им сверху.
- Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до плотной консистенции. Маскарпоне взбейте до гладкости.
- Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, после чего добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте или взбейте до однородности.
- Объедините сливки с маскарпоне, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить нежную структуру крема.
- Половину кремовой массы выложите в форму на слой печенья. Сверху выложите еще один слой савоярди, смоченных в кофе. Накройте остатком крема.
- Накройте форму пищевой пленкой и оставьте торт охлаждаться в холодильнике минимум на 4 – 5 часов или на всю ночь.
- Перед подачей украсьте торт шапкой из сливок, взбитых с пудрой, и щедро присыпьте какао-порошком
Вкус детства: торт "Карпатка" с нежнейшим кремом.