Сегодня, 31 июля, празднует День рождения писательница Джоан Роулинг, которая создала легендарную историю Гарри Поттера. В книге мальчик также празднует в этот день, а все поклонники мира колдунов прекрасно помнят торт, который подарил ему Хегрид.

Поклонники "Гарри Поттера" точно должны попробовать это лакомство, которое Хегрид вручил мальчику вместе с новостью, что он волшебник. 24 Канал предлагает окунуться в мир любимой книги по рецепту из инстаграма dornazpilates. Кстати Ленивые эклеры буквально за 5 минут и без выпекания: более быстрого десерта уже не придумать Как приготовить торт от Хегрида для Гарри Поттера? Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты:

– 2 стакана сахара;

– почти 2 стакана муки;

– 0,75 стакана какао-порошка;

– 1,5 чайной ложки пищевой соды;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 яйцо + 1 желток;

– 1 стакан молока;

– 0,5 стакана растительного масла;

– 2 чайные ложки экстракта ванили;

– 1 стакан кипятка;

шоколадная глазурь:

– 8 столовых ложек масла комнатной температуры;

– 1,5 стакана какао-порошка;

– 5 стаканов сахарной пудры;

– 1/3 стакана молока;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

ванильная глазурь:

– 6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры;

– 4 стакана сахарной пудры;

– 1/3 стакана молока;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– красный и зеленый пищевые красители. Приготовление: Разогрейте духовку до 210 градусов. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты для бисквита. Добавьте к смеси яйца, молока, масло и ванилин, перемешайте до однородности. Затем влейте кипяток и замешайте тесто. Выпекайте бисквит в круглой форме 30 – 35 минут до готовности. Затем дайте бисквитам остыть и разрежьте на круглые 4 коржа. Какао смешайте с сахарной пудрой, отдельно взбейте масло. Постепенно добавьте в него молоко, сухую смесь и ваниль. Глазурь должна получиться гладкой и несколько жидкой. Теперь ванильная глазурь: взбейте масло до пышности, добавьте пудру и половину молока, затем постепенно введите остальные ингредиенты. К большей части глазури добавьте красный краситель и перемешайте, чтобы получить розовый крем. В меньшую часть добавьте зеленый краситель – ним будем делать надпись. Накрываем обе глазури пленкой. Собираем торт. Первый корж смазываем шоколадной глазурью, и так повторяем со всеми коржами. В конце обмазываем торт розовой глазурью и делаем надпись зеленой глазурью. Приятного аппетита! Как будто только что с рынка: как сохранить дыню на зиму.