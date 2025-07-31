Ко Дню рождения Гарри Поттера: рецепт торта от доброго великана Хегрида
- Поклонники "Гарри Поттера" могут приготовить торт на День рождения маленького волшебника.
- Этот десерт поможет окунуться в волшебный мир Джоан Роулинг.
Сегодня, 31 июля, празднует День рождения писательница Джоан Роулинг, которая создала легендарную историю Гарри Поттера. В книге мальчик также празднует в этот день, а все поклонники мира колдунов прекрасно помнят торт, который подарил ему Хегрид.
Поклонники "Гарри Поттера" точно должны попробовать это лакомство, которое Хегрид вручил мальчику вместе с новостью, что он волшебник. 24 Канал предлагает окунуться в мир любимой книги по рецепту из инстаграма dornazpilates.
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Как приготовить торт от Хегрида для Гарри Поттера?
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 стакана сахара;
– почти 2 стакана муки;
– 0,75 стакана какао-порошка;
– 1,5 чайной ложки пищевой соды;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 яйцо + 1 желток;
– 1 стакан молока;
– 0,5 стакана растительного масла;
– 2 чайные ложки экстракта ванили;
– 1 стакан кипятка;
шоколадная глазурь:
– 8 столовых ложек масла комнатной температуры;
– 1,5 стакана какао-порошка;
– 5 стаканов сахарной пудры;
– 1/3 стакана молока;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
ванильная глазурь:
– 6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры;
– 4 стакана сахарной пудры;
– 1/3 стакана молока;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– красный и зеленый пищевые красители.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 210 градусов. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты для бисквита.
- Добавьте к смеси яйца, молока, масло и ванилин, перемешайте до однородности. Затем влейте кипяток и замешайте тесто.
- Выпекайте бисквит в круглой форме 30 – 35 минут до готовности. Затем дайте бисквитам остыть и разрежьте на круглые 4 коржа.
- Какао смешайте с сахарной пудрой, отдельно взбейте масло. Постепенно добавьте в него молоко, сухую смесь и ваниль. Глазурь должна получиться гладкой и несколько жидкой.
- Теперь ванильная глазурь: взбейте масло до пышности, добавьте пудру и половину молока, затем постепенно введите остальные ингредиенты.
- К большей части глазури добавьте красный краситель и перемешайте, чтобы получить розовый крем. В меньшую часть добавьте зеленый краситель – ним будем делать надпись. Накрываем обе глазури пленкой.
- Собираем торт. Первый корж смазываем шоколадной глазурью, и так повторяем со всеми коржами.
- В конце обмазываем торт розовой глазурью и делаем надпись зеленой глазурью.
Приятного аппетита!
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