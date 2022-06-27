И для фигуры безопасен, и лучше печеночного: простой рецепт кабачкового торта

Кабачки можно не только жарить или выпекать – из них можно сделать полноценный торт! Он очень оригинальный и станет подарком даже для тех, кто тщательно следит за своей фигурой.

Вы точно прекрасно знакомы с печеночным тортом, но далеко не все пробовали его "кабачковую" альтернативу. Поверьте – это точно стоит вашего внимания. 24 Канал предлагает убедиться в этом по рецепту портала "Апостроф".

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Рецепт торта из кабачков

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 – 600 граммов молодых кабачков;

– 2 яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– соль, перец по вкусу;

– 3 – 4 помидора;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка измельченного укропа;

– 60 граммов сыра;

– петрушка для украшения;

– масло для жарки.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на несколько минут. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Далее добавьте муку и мелко нарезанный зеленый лук. При необходимости еще немного подсолите. Консистенция – как для оладий. На разогретую сковородку налейте немного масла и выложите кабачковую смесь. Разровняйте по дну, чтобы сформировался блинчик. Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Готовые блины охладите. Пока они остывают, приготовьте соус. В миске смешайте сметану, майонез, измельченный укроп и чеснок, пропущенный через пресс. Собираем торт: на каждый кабачковый блинчик наносим соус, кладем сверху ломтики помидоров, немного подсаливаем, перчим и посыпаем натертым сыром. Так повторяем со всеми слоями. Последний блинчик тоже смазываем соусом, украшаем измельченной петрушкой и томатами, при желании можно затереть его сыром. Поставьте готовый торт в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

Приятного аппетита!

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