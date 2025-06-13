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13 июня, 08:15
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500 граммов клубники – и торт готов: в этот рецепт влюбляются все хозяйки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Торт клубники можно сделать без усилий.
  • Благодаря суфле он получается особенно нежным и вкусным.

Торт с клубникой сделает праздником даже обычный день. И главное – для этого не нужно тратить часы на кухне!

Этот рецепт смело можно считать главной находкой этого лета. Нежный торт с клубникой почти без усилий – что же может быть лучше? 24 Канал рекомендует сохранить этот рецепт от портала "Вкусненькое".

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Рецепт торта с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 щепотка соли;
– 90 граммов размягченного масла;
– 2 желтка;
– 40 граммов сахара;
начинка:
– 500 граммов клубники;
– 100 граммов сахара;
– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 30 миллилитров воды;
суфле:
– 300 граммов йогурта или сметаны;
– 40 граммов сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 щепотка соли;
– белки.

Приготовление:

  1. В муку добавляем соль, разрыхлитель и масло, перетираем до крошки.
  2. Отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с сахаром и добавляем в тесто. Часть теста оставляем для верхнего слоя.
  3. Выкладываем тесто в форму, делаем бортики.
  4. Клубнику моем и чистим и чистим. Соединяем в сотейнике с водой, крахмалом и сахаром. Варим на медленном огне, пока не загустеет.
  5. Для второго слоя соединяем сметану с сахаром и крахмалом. Отдельно взбиваем белки и аккуратно вводим в них сметану.
  6. На тесто выкладываем клубничную начинку, затем слой из сметаны, сверху – слой теста.
  7. Выпекаем при 180 градусах 40 – 45 минут.
  8. Перед подачей торт должен остыть.

Приятного аппетита!

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