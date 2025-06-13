500 граммов клубники – и торт готов: в этот рецепт влюбляются все хозяйки

Торт с клубникой сделает праздником даже обычный день. И главное – для этого не нужно тратить часы на кухне!

Этот рецепт смело можно считать главной находкой этого лета. Нежный торт с клубникой почти без усилий – что же может быть лучше? 24 Канал рекомендует сохранить этот рецепт от портала "Вкусненькое". Читайте также В 90-х им не было равных: делаем конфеты "Метеорит" – это погрузит в воспоминания детства Рецепт торта с клубникой Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 щепотка соли;

– 90 граммов размягченного масла;

– 2 желтка;

– 40 граммов сахара;

начинка:

– 500 граммов клубники;

– 100 граммов сахара;

– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 30 миллилитров воды;

суфле:

– 300 граммов йогурта или сметаны;

– 40 граммов сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 щепотка соли;

– белки. Приготовление: В муку добавляем соль, разрыхлитель и масло, перетираем до крошки. Отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с сахаром и добавляем в тесто. Часть теста оставляем для верхнего слоя. Выкладываем тесто в форму, делаем бортики. Клубнику моем и чистим и чистим. Соединяем в сотейнике с водой, крахмалом и сахаром. Варим на медленном огне, пока не загустеет. Для второго слоя соединяем сметану с сахаром и крахмалом. Отдельно взбиваем белки и аккуратно вводим в них сметану. На тесто выкладываем клубничную начинку, затем слой из сметаны, сверху – слой теста. Выпекаем при 180 градусах 40 – 45 минут. Перед подачей торт должен остыть. Приятного аппетита! Любимые конфеты из 90-х: готовим "Метеорит".