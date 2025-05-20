Наслаждение нежностью: особенный торт с клубникой без выпекания и муки

Клубника становится все доступнее, а значит, пришло время любимых десертов. Тем более, что иногда на их приготовление нужны считанные минуты.

Этот десерт позволит насладиться вкусом любимой ягоды на полную. 24 Канал предлагает сделать его по рецепту портала "Смачненьке", который вы захотите воспроизводить еще не один раз. Читайте также Стакан кефира и 10 минут: создаем вкусности на всю семью, которая исчезнет со стола за секунду Рецепт простого торта с клубникой Время : 40 минут + застывание

: 40 минут + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 250 граммов клубники;

– 2 очищенные бананы;

– 2 столовые ложки сока лимона;

– 350 граммов творога;

– 400 граммов сметаны;

– 160 граммов сахара;

– пакетик ванильного сахара;

– 25 граммов желатина + 70 миллилитров воды;

– 30 граммов белого шоколада. Приготовление: Бананы нарезаем и поливаем лимонным соком. Клубнику нарезаем половинками. Желатин заливаем водой на 5 минут, чтобы он набух. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбиваем в блендере до однородности. Желатин разогреваем, вливаем в творожную массу и хорошо перемешиваем. Добавляем в творожную массу бананы и клубники, переливаем в форму. Украшаем кусочками шоколада и оставляем на ночь в холодильнике. Приятного аппетита! Просто и изысканно: универсальная заправка для салатов.