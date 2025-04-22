3 ингредиента и никакой мороки: готовим нежный "Наполеон" всего 30 минут

Быстрые рецепты являются незаменимыми для тех, кто стремится минимизировать время, проведенное на кухне. Ярким примером является этот рецепт "Наполеона", который предлагает великолепное угощение без длительного приготовления.

Всего 30 минут на приготовление, а результат отличный. Рецептом быстрого и вкусного торта "Наполеон" делится 24 Канал со ссылкой на Lady. Читайте также Без чрезмерных усилий: идеальная "Венская пасха", которая долго будет рыхлой и влажной "Наполеон" из 3 ингредиентов Время: 30 минут

30 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 750 граммов слоеного теста;

– 1 банка сгущенного молока;

– 400 граммов сливочного сыра. Приготовление: Разрежьте тесто на 4 квадрата и поставьте выпекаться в духовку разогретую до 220 градусов.

Корочку верхнюю снимите ножом и измельчите на крошки для посыпки.

Для крема сливочный сыр соедините с банкой сгущенного молока и взбейте блендером до однородной массы.

Теперь перемажьте кремом слоеные коржи и посыпьте крошками. Поставьте на некоторых в холодильник, чтобы торт пропитался. Приятного аппетита! А вы пробовали? Трюфельные конфеты из 2 ингредиентов.