Для праздников и будней: готовим "пчелиный" торт с орехами

Если захотелось чего-то сладенького, но одновременно неприхотливого – этот торт как никогда пригодится. Бисквит, пудинг и крем создают прекрасную гармонию и подходят даже на праздничном столе.

С этим тортом смогут посоревноваться далеко не все магазинные аналоги. Пропитанные нежным кремом бисквиты в сочетании с орехами станут украшением любого дня. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом Gotujmy.

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Рецепт "пчелиного" торта

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 12

Ингредиенты:

Бисквит:

– 12 яиц;

– 12 столовых ложек муки;

– 12 столовых ложек сахара;

– 2 стакана молотых орехов;

– 2 плоские чайные ложки разрыхлителя.

Пудинговая масса для пудинга:

– 1 литр молока;

– 1 ванильный сахар;

– 3 крем-пудинга без сахара (на 0,5 литра молока каждый);

– половина куска сливочного масла;

– 1 крем-помадка Bonnie Maman (380 грамм);

– орехи для посыпки торта

– 1/2 литра кипяченой холодной воды;

– лимонный сок;

– 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

Отделите белки от желтков и взбейте белки до образования устойчивой пены, добавив щепотку соли. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, затем поочередно вводите желтки, не прекращая взбивать. Постепенно добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и измельченными орехами, аккуратно перемешивая. Ингредиенты рассчитаны на 4 коржа. Лучше всего выпекать каждый корж отдельно. Выстелите противень размером 28 на 40 сантиметра пекарской бумагой и выпекайте при температуре 180 градусов около 20 минут. Тем временем приготовьте пудинг: добавьте масло, ванильный сахар и пудинговую смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите до загустения. Готовый корж выложите в форму, пропитайте сиропом, залейте подготовленным пудингом и дайте немного остыть. Распределите пудинг равномерно на все коржи. Слегка смажьте каждый корж кремом из банки. Повторите для всех коржей. Сверху смажьте торт кремом и посыпьте измельченными орехами.

Приятного аппетита!

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